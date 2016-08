‘Kıtmirim’ yazmış

Vali Harput'un boynundan Fetullah Gülen'in muskası çıktı

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 17 Ağustos'ta tutuklanan eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un, cezaevindeki üst aramasında bulunan boynunda asılı beze sarılı notun, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in el yazısıyla yazıldığı iddia edildi. 17 Ağustos'ta tutuklandıktan sonra Bursa H Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza ve İnfaz Kurumu'na gönderilen Harput'un, cezaevinde yapılan üst aramasında boynunda asılı beze sarılı Arapça not bulundu. Cezaevi yönetimi tarafından el konulan not, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Soruşturma kapsamında Organize Suçlar ve Terör Savcılığı'nca, eski Bursa Valisi Harput'un üzerinden çıkan Arapça not tercüme ettirildi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yazdığı öne sürülen notta, "Allah seni kötülüklerden korusun. Sağlık, sıhhatli ve işlerinde başarılara muvaffak eylesin. Allah her zaman yanınızda. Kıtmirim" ifadelerinin yer aldığı öğrenildi. Ashab-ı Kehf ya da Yedi Uyuyanlar ile birlikte mağarada 300 yıl kalan 'Kıtmir' adlı köpek, Kuran-ı Kerim'de ayetlerde de geçiyor ve Ashab-ı Kehf ile birlikte cennete gireceği müjdeleniyor. Harput, 25 Temmuz'da gözaltına alındığında evinde yapılan aramada da bir dolar bulunmuştu. Tutuklandığı mahkemede, 1 dolarla ilgili de konuşan Harput, "Bu paralar umreye gittiğimde kullanmak amacıyla aldığım ve sonrasında bende kalan paralardır" diye ifade vermişti.