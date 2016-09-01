'Lahmacuncu komiser' FETÖ'den tutuklandı

17-25 Aralık sürecinde dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ve oğullarının ofisinde arama yapıldığı sırada lahmacun siparişi verirken görüntüleri sosyal medyaya yansıyan Başkomiser Can FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı.

Bitlis'te Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan başkomiser tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 17-25 Aralık sürecinde dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ve oğullarının ofisinde arama yapıldığı sırada lahmacun siparişi verirken görüntüleri sosyal medyaya yansıyan, o dönem "komiser" olarak görev yapan Recep Can, halen bulunduğu Bitlis'in Hizan ilçesinde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Can, savcılık sorgusu sonrası tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Operasyonun mafyatik polisleri

Şüpheli Recep Can, mahkemedeki sorgunun ardından "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

Başkomiser Can hakkında daha önce de "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yasa dışı dinleme, resmi belgede sahtecilik, askeri casusluk, devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" suçlarından soruşturma yürütülmüştü.