Martin Schulz TBMM'yi gezdi

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz ve TBMM Demokrasi ve Dayanışma Zirvesine katılan uluslararası paramenter asamble başkanları TBMM'nin 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişiminde hasar gören kısımlarını gezdi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın eşlik ettiği Schulz ve asamble başkanları, Meclis'in Şeref Holü ile Genel Kurul Salonu'nda incelemelerde bulundu.

Kahraman'dan 15 Temmuz gecesinde yaşananları dinleyen Schulz, "Kadın, erkek ve gençler hukuk devleti, demokrasi için sizlere siper oldu. Birçok insan hayatından oldu, onlara demokrasi adına borçluyuz. Burayı ziyaret etmeden önce olayın bu kadar dramadik olduğunu görmemiş, bunu hissetmemiştim." dedi.

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Irak Parlamento Başkanı Selim El Cuburi de darbe teşebbüsünde şehit olanları anımsatarak, bu kişiler için dua edilmesini istedi. El Cuburi'nin teklifi üzerine katılımcılar 15 Temmuz darbe teşebbüsünde şehit düşenler için dua etti.

Schulz, TBMM Şeref Holündeki hasarlı bölüme kırmızı güllerden oluşan küçük bir çelenk bıraktı.

Daha sonra Meclis Başkanı Kahraman'ın davetiyle TBMM Genel Kuruluna geçen Schulz ve asamble başkanları, Genel Kurul gongunu çalarak, kısa konuşmalar yaptı.

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Kahraman, gonga vurup, "Oturum başlamıştır." esprisini yaparak Schulz'dan oturumu yönetmesini istedi. Schulz da gonga tekrar vurarak, "Oturum kapanmıştır." dedi. Kahraman, "Tarihin en kısa oturumu oldu." diyerek güldü.

Irak Parlamento Başkanı El Cuburi de gonga vurarak başladığı konuşmasında, TBMM'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. El Cuburi, darbe teşebbüsünün halkın kahramanca direnişiyle engellendiğini ifade ederek, "Tüm İslam dünyası ve Irak halkı adına başarılarınızı dilerim." dedi.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Schulz, Genel Kurul Salonu ziyaretinin ardından TBMM'den ayrıldı. Schulz, kendisini uğurlayan Meclis Başkanı Kahraman'a Türkçe "Sayın Başkan" diye hitap ederek, birkaç Türkçe kelime bildiğini söyledi. Türkçe olarak "Zamanım yok hemen gitmem gerek", "Ben Almanım", "Bu benim arabam" cümlelerini sarf eden Schulz, belediye başkanlığı döneminde bölgenin yüzde 8'inin Türk olduğunu ve birkaç Türkçe kelime öğrendiğini anlattı.

Schulz'un TBMM'den ayrılmasının ardından Kahraman, TBMM Demokrasi ve Dayanışma Zirvesi'ne katılan uluslararası parlamenter asamble başkanları onuruna akşam yemeği verdi.