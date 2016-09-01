Menbiç'e 11 km!

Türk Silahlı Kuvvetleri, PYD/YPG’nin boşaltması beklenen Menbiç’e yaklaşık 11 kilometre mesafede konuşlandı.

Menbiç civarında ÖSO'nun YPG güçleriyle girdiği çatışmalarda tank atışlarıyla perdeleme görevi yapan TSK, örgütün kenti boşaltmasını bekliyor. ÖSO'nun ele geçirdiği toprakların derinliği yer yer 25 kilometreyi buluyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Cerablus bölgesinde terör tehditlerine karşı yürüttüğü 'Fırat Kalkanı' harekâtı devam ederken, Ankara'nın Menbiç hassasiyeti de sürüyor. Türkiye, ABD'den yapılan açıklamalara rağmen, PYD/YPG'nin Menbiç'i boşaltması şartından vazgeçmiş değil.

Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) destek veren TSK unsurları, Menbiç'e yaklaşık 11 kilometre uzaklıkta konuşlanmış durumda. Menbiç civarında ÖSO'nun yer yer PYD/YPG güçleriyle girdiği çatışmalarda tank atışlarıyla perdeleme görevi yapan TSK, örgütün kenti boşaltmasını bekliyor.(Hürriyet)

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