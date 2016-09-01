MHP'li Yalçın'dan CHP'ye sert yanıt

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, CHP Sözcüsü Böke'nin Bahçeli'yi hedef alan ifadelerine tepki gösterdi.

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, Cumhurbaşkanı Sarayı'ndan yapılacak adli yıl açılış törenine ilişkin"Kuvvetler ayrılığına gölge düşüren herhangi bir adımın asla parçası olmayacağız. Yargı, asla siyasetin gölgesini kabul etmez. Bahçeli, Erdoğan rejimine omuz vermeyi tercih etmiş. Bahçeli isterse kendi parti kongresini, sarayın bahçesinde yapabilir" demişti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Prof. Dr. E. Semih Yalçın'dan Böke'nin bu sözlerine çok sert yanıt geldi.

MİLLİ MUTABAKAT CHP'NİN ÖZÜRLÜ BÜNYESİNE AĞIR GELMİŞ

Semih Yalçın'ın yazılı açıklaması şu şekilde: "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin gayet seviyeli ve nazik bir üslupla CHP'nin adli yıl açılış törenine dair tutumunu sorgulayan açıklamasına Selin Sayek Böke'nin verdiği cevap, kontrolsüzce züccaciye dükkanına giren filin ortalığı yıkıp geçmesinden farksız olmuştur. Anlaşılan odur ki Türkiye'nin içinden geçtiği badireli günlerde oluşan milli mutabakat ve siyasi konsensüs havası, CHP'nin özürlü bünyesine fevkalade ağır gelmiş ve ana muhalefet partisi çok çabuk reddiyecilik ve inkarcılığa başlamıştır. Farklı siyasi tutum ve görüşlere rağmen Türkiye'yi düze çıkarmak için ortak noktalarda birleşilmesinin milli bir yükümlülük olduğu gerçeğinin bütün toplum kesimlerinde teslim edildiği bir zaman diliminde CHP, yine tıynetine ve fikriyatına uygun bir tavır içine girmiştir.

CHP DEMEK Kİ SAMİMİYETSİZDİ

CHP, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünün korunması noktasındaki samimiyetsizliğini ve ikiyüzlülüğünü çabuk açık etmiş, milli meseleler söz konusu olunca ittifak eden geniş toplum kesimleriyle bir türlü dokusunun tutmayacağını bir kez daha ispatlamıştır. CHP Yenikapı'daki mitinge AKP ve MHP ile yan yana katılırken de demek ki samimiyetsizdi. Madem Devlet Bahçeli Erdoğan rejimine destek veriyordu, CHP'nin MHP ve milletle birlikte Yenikapı'da ne işi vardı?

ARIZALI ZİHNİYETLERE KONGRELERİNİ KANDİL'DE YAPMAK YAKIŞIR

CHP artık bir yol ayrımına gelmiştir. Ana muhalefet partisi kararını vermelidir: Milli birlikten yana mı olmalıdır, ayrışmadan yana mı tutum takınmalıdır? CHP artık HDP ağzını terk etmeli, kendi özüne dönerek Cumhuriyet'in kurucu değerlerine sahip çıkmalıdır. Eğer aksi düşünülüyorsa bundan böyle sayın Böke açıklamalarını Kandil'den yapmalıdır. Sayın Bahçeli'ye "Kongresini Saray'ın Bahçesinde yapabilir" diyen arızalı zihniyetlere de kongrelerini Kandil'de yapmak yaraşır. Hatta Karayılanları ve Cemil Bayıkları da onur konuğu olarak davet edebilirler. Böyle olduğu takdirde çok sırıtmayacaktır. Sayın Devlet Bahçeli'yi Erdoğan rejimine destek vermekle suçlayan Baasçı kafayı ana muhalefet partisine yakıştırmakta zorluk çekiyoruz."