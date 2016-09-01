MİT'te görevli 3 kişi tutuklandı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan Milli İstihbarat Teşkilatında (MİT) görevli 3 kişi tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Sulh ceza hakimliğince sorgulanan 3 MİT görevlisi, tutuklanarak Sincan cezaevine götürüldü.KURUM KURUM, İL İL FETÖ OPERASYONUNUN BİLANÇOSU! İŞTE İL İL FETÖ İLE MÜCADELE NOTLARI