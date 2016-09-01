Örgüt imamı akademi sınavı sorularını CD ile getirdi

Harp Akademisi'nde öğrenci olan bir subay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi soruşturmasında gizli tanık olup itirafçı olarak ifade verdi.



REKLAMCI İMAMDAN YARDIM

Fetullahçı Terör Örgütü ile irtibatının ortaokul sıralarındayken başladığını söyleyen gizli tanık Kara ifadesine şöyle devam etti:

18-20 yıllık zaman diliminde askeri lise sınavını kazandıktan sonra sorumlu abim sürekli değişiyordu.

Askeri sınavlara abilerim tarafından çalıştırıldım. Askeri lisede okuyan başka arkadaşlarımla yeni bir gruba dahil edildim. Harp okulundan mezun olana kadar süreç böyle devam etti. Mesleğe başladığımda da sorumlu abilerim değişti. Harp Akademileri Komutanlığı sınavına hazırlandığım dönemde reklamcılık yaptığını bildiğim bir abi bana yardımcı oldu.



ÖRGÜT ABİSİ DOÇENTTİ

Bu sınava çalışmam için çok sayıda sorunun olduğu bir CD verdiler. CD'deki dokümanlara çalıştıktan sonra sınavda başarılı oldum. 15 Temmuz darbe girişimine kadar cemaat abisiyle yüz yüze görüşmeye özen gösterdim.

En son abiliğimi yapan şahıs İstanbul Üniversitesi'nde doçent olarak görev yapan bir öğretim görevlisiydi. Görüşmelerde Gülen'e ait videolar izleyip kitaplarını okurduk.