PKK AK Partili ismi öldürdü

Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’nde PKK’lı teröristler yol kesip kaçırdıkları Menderes Özer’i öldürdü. AK Parti Şemdinli İlçe Başkanı Fikri Algül, Menderes Özer’in partilerine üye olduğunu söyledi.

Şemdinli- Yüksekova karayolunu geçen salı günü kesen bir grup PKK'lı, silah zoruyla etkisiz hale getirdikleri evli ve 1 çocuk babası Menderes Özer'i kaçırdı. Güvenlik güçleri eski Köy Korucuları Derneği Başkanı Mehmet Emin Özer'in oğlu olan Menderes Özer'in kurtarılması için çalışma başlattı.

Çalışmalar devam ederken Şemdinli'ye 15 kilometre uzaklıktaki Çatalca Köyü yakınlarında Menderes Özer'in cesedi bulundu. PKK'lılar tarafından başından vurulduğu belirlenen Özer'in cenazesi otopsi için Şemdinli Devlet Hastanesi getirildi. AK Parti Şemdinli İlçe Başkanı Fikri Algül, Menderes Özer'in partilerine üye olduğunu söyledi.