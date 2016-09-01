PKK’nın ini Ape Musa’ya operasyon

Diyarbakır'ın Lice ile Bingöl'ün Genç ilçeleri arasında kalan Tapantepe ve Abalı Askeri Üs bölgelerine 24 Ağustos'ta bir grup teröristin düzenlediği saldırıda 5 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı. Saldırının yapıldığı 2 askeri üs bölgesinin çevresinde yer alan 13 köyde dün sabah saatlerinden itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 13 köyün bulunduğu ve terör örgütünün Ape Musa (Musa Amca) diye adlandırdığı bölgeye "Roketler" adı verilen Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığı'na bağlı keskin nişancı, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan özel birlikler helikopterle indirildi. Örgütün Diyarbakır bölge sorumluları "Eylül Amed" kod adlı Murat Üçer, "Numan Batman" kod adlı Hejar Çelik ile "Azat Farkin" kod adlı Nevzat Gündüz'ün de aralarında bulunduğu terörist gruba yönelik operasyon sürüyor. Bu 3 teröristin de İçişleri Bakanlığı'nın 1.5 milyon liralık "mavi" kategorisindeki listede yer alıyor.