Siirt SGK İl Müdürlüğü 43 milyon liralık borç nedeniyle DBP’li Siirt Belediyesi’nin gayrimenkullerine haciz koydu. SGK İl Müdürü İlbaş “Borçların yasada belirtilen miktarı ödenirse haciz kaldırılacak” dedi

DBP'li Siirt Belediyesi'nin gayrimenkullerine prim borçlarını ödemedikleri gerekçesiyle Sosyal Güvenlik Kurumu (SKG) İl Müdürlüğü tarafından haciz konuldu. SGK İl Müdürü Abdulcelil İlbaş, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun ile ilgili düzenlediği basın toplantısında, il genelinde vatandaşlardan tahsil oranlarının yüzde 87.63 olduğunu, belediyelerden tahsil oranının ise yüzde 60'lara düştüğünü söyledi. Siirt Belediyesi'nin gayrimenkullerine borçları nedeniyle haciz koyduklarını belirten İlbaş şöyle konuştu: "Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan beni arayarak, 'Mahkemeye vereceğim' dedi. Beni neden mahkemeye vereceklerini sorduğumda, 'Bütün gayrimenkullerime haciz koymuşsunuz' dedi. Ben de, 'Cari ay prim borcunuzu dahi ödemiyorsunuz. Benim sizden 43 milyon lira alacağım var. Bari bu paranın her ay tahakkuk eden cari parasını verin ki biz bunu tahsil edelim. Siz bizi mahkemeye verin. Ben sevinirim. Belki bu işi bu şekilde çözmüş oluruz' dedim. Ben devleti temsil ediyorum. Görevim, devletin prim alacağını tahsil etmektir. Belediye borçlarının ilgili yasada belirtilen miktarı ödendiği takdirde haciz kaldırılacak." AA