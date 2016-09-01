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'ta iki terörist ölü ele geçirildi

  • AA
  • Giriş Tarihi: 1.9.2016 15:29
Şırnak'ta iki terörist ölü ele geçirildi
Şırnak'ta iki terörist ölü ele geçirildi

'ta sürdürülen operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu iki terörist ölü ele geçirildi.

'ta yürütülen operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu iki terörist ölü ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığının sitesinde, önemli yurt içi olaylara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 'ın Çaldıran ilçesinde, güvenlik güçlerince yürütülen arazi araması sırasında tespit edilen bir mağarada, 75 tüp, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ile tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Şırnak'ta yürütülen operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu iki terörist, bir M-16 piyade tüfeği ve bir Dragunov keskin nişancı tüfeği ile birlikte, ölü olarak ele geçirildi.