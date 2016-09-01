Tatvan'da sokağa çıkma yasağı

Bitlis'in Tatvan İlçesi girişinde bulunan polis kontrol noktasına PKK'lı teröristlerin roketatar ve uzun namlulu silahlarla düzenlediği saldırının ardından ilçenin 6 mahallesinde yarın saat 10.00'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Sokağa çıkma yasağı Tatvan Belediyesi hoparlörlerinden yapılan anonslarla halka duyuruldu. Yapılan duyuruda şöyle denildi: "Bitlis Valiliği'nce Tatvan İlçesi'nde güvenlik nedeniyle devam eden çatışmalar sonucunda 6 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Dumlupınar, Fatih, Karataş, Fuar, Çağlayan ve Pınarbaşı mahallerinde 24.00 ile sabah 10.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir." Bitlis Valisi Ahmet Çınar ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yürütlen terör operasyonları nedeniyle, sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini söyledi.

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