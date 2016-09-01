‘Teröristler aynı adları değişik’

Başbakan Yıldırım: PYD/YPG, PKK uzantısıdır. Bir isim yıpranınca başka isimle piyasaya çıkıyorlar, adamlar aynı adam. PYD, mutlaka Fırat’ın doğusuna, geldiği yere gidecek. ABD de bunun sözünü verdi

Ankara'nın 13 yıldır beklediği Keçiören Metrosu'nun test sürüşlerini yapan Başbakan Bianli Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde halka hitap ettikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım şöyle konuştu:



TERÖR BİTENE KADAR: Güney sınırlarımızı emniyete almak vatandaşlarımızı can ve mal güvenliği için Karkamış'tan başlayarak Cerablus bölgesinde ÖSO'nun faaliyetlerine destek vermek amacıyla bir takım silahlı kuvvetler unsurlarımız oraya geçtiler. Buradaki terör unsurları tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar sınırlarımıza ve topraklarımıza vatandaşlarımıza yönelik tehditler bitinceye kadar faaliyetler devam edecek.



DEĞİŞİKLİK BEKLEMİYORUZ:

(YPG'nin Fırat'ın doğusuna dönmesi) Açıklamalar ne olursa olsun orada, her şey net; PYD/YPG, PKK uzantısıdır. Terör örgütleridir. Bir isim yıpranınca başka isimle piyasaya çıkıyorlar adamlar aynı adamlar. Bunlar Türkiye'nin bölgenin canını yakan terör örgütlerinden başkası değil. Bu unsurlar mutlaka Fırat'ın doğusuna geldikleri yere gidecektir. ABD'nin de bu yönde defaatle taahhüdü vardır. Bu taahhüde bir değişiklik beklemiyoruz.



YARGI AÇILIŞI: Hem Kılıçdaroğlu hem de Barolar Birliği başkanı Beştepe'ye gittiler oraya yabancı değiller. Ne değişti de kısa sürede karara vardılar, anlamakta zorlanıyoruz. Biz AK Parti olarak şahsım ve arkadaşlarım 15 Temmuz ve 7 Ağustos ruhu yaşatılması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Birlik havasının devamı için elimizden geleni yapacağız.



OTEL GÜCÜ GÖSTERMİYOR: Beştepe'de yapılacak toplantının otelde yapılmasını tercih etmek herhalde gücünü ülkenin göstermiyor. Otel salonu yerine devletin en prestijli mekanlarından birinde yapmak daha akıllıca doğruca bir karardır. MHP Genel Başkanı katılacak. Kılıçdaroğlu'na da katılması yönünde çağrıda bulundu. Beştepe milletin yeridir. Kimsenin tasarrufunda olan bir yer değildir.



KATILMASI NORMAL: Cumhurbaşkanımızın toplantıya katılması şüphesiz hukuk devleti ve onun getirdiği gelişmeyi gösteren ayrı bir şey. Anayasaya göre Cumhurbaşkanı tarafsızdır. Cumhurbaşkanı yüksek mahkeme üyelerini atıyor. Böyle konumu var. Cumhurbaşkanının bu tip toplantılara katılması ve yargı bağımsızlığına vurgu yapmasının doğal olduğunu herkesin görmesi lazım. Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti hükümetleri döneminde bakanlık yapan isimleri Çankaya Köşkü'nde ağırladı. 50 kadar davetli bakanla ülke gündemindeki konular istişare edildi. Saat 20.30'da başlayan yemekte, FETÖ'cü darbe girişimi başta olmak üzere, son dönemde artan terör olayları ile Fırat Kalkanı Harekâtı değerlendirildi.



BM'NİN İKİ NUMARASINI KABUL ETTİ

Başbakan Binali Yıldırım, BM Genel Sekreter Yardımcısı Jeffrey Feltman'ı kabul etti. Yıldırım, FETÖ ile mücadelede BM başta olmak üzere uluslararası toplumun daha güçlü destek vermesini istedi. Feltman ise Türk demokrasisini hedef alan darbe girişiminin kabul edilemez olduğunu belirtti. Yıldırım, ayrıca BM Mülteciler Yüksek Komiseri (BMMYK) Flippo Grandi'yi kabul etti. Yıldırım, Türkiye'nin 2.7 milyonu aşan Suriye misafirlerin ihtiyaçları için şimdiye dek 12 milyar doları aşan harcama yapmasına rağmen uluslararası camianın sağladığı desteğin yetersizliğine dikkat çekti ve bu konudaki farkındalığı artırması için BMMYK'den destek beklediklerini belirtti.