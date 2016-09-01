Teröristlere operasyon başlatıldı!

Tunceli kırsalında İHA'lar tarafından tespit edilen bir grup teröristin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı. Operasyon nedeniyle, Tunceli-Hozat karayolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Tunceli'de kırsal alanda tespit edilen bir grup teröristin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Tunceli merkeze bağlı Çiçekli köyü kırsalında akşam saatlerinde bir grup terörist, insansız hava araçları tarafından tespit edildi.

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hava destekli operasyon başlatıldı. Terörist grubunun bulunduğu alanlar top atışları ve kobra tipi helikopterlerle ateş altına alırken, bölgeye çok sayıda birlik sevk edildi.

Devam eden operasyon nedeniyle Tunceli Çiçekli ve Demirkapı köyleri bağlantılı Hozat karayolu, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla geçici olarak ulaşıma kapatıldı.