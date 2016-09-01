Günlük hayatın normale dönmeye başladığı Cerablus’ta esnaf kepenk açtı, halk alışveriş için sokaklara çıktı. Operasyonun 8’inci gününde SABAH Cerablus’taki gelişmeleri yerinde izledi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında destek verdiği ÖSO'nun ele geçirdiği Cerablus'ta hayat normale dönmeye başladı. Bölgedeki mayınlar temizlenirken, tüneller imha edildi. Halk ise günlük hayata geri dönmeye başladı. Dün Türkiye'den Cerablus'a giren gazeteciler günlük hayatı görüntüledi. Sokak satıcılarının da tezgâh açtığı Cerablus'ta halk buralardan alışveriş yapmaya, zamanını sokaklarda geçirmeye başladı. Bir zamanlar terör örgütü DAEŞ'in şeriat mahkemesi olarak kullandığı eski belediye binası ÖSO karargâhı olarak kullanılmaya başlandı. DAEŞ'lilerin toplu infazlar gerçekleştirip halka seyrettirdiği Cerablus Meydanı ise çocukların oyun bahçesine döndü. Meydanda toplanan çocuklar hep bir ağızdan 'Teşekkürler Türkiye, Teşekkürler Erdoğan' sloganlarını atarak Türkiye'ye olan sevgilerini gösterdi.



"TEŞEKKÜR EDERİZ"

DAEŞ'in iki yıl boyunca Cerabluslular'a büyük işkenceler uyguladığını söyleyen Yahya El Mustafa, "Biz komşuyuz. Türkiye bize yardım ettiği için Türklere minnettarız. Türk milletine, ordusuna, tankları süren askerlere herkese binlerce kez teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Cerablus'ta tatlıcılık yapan Abu Salah da, "Çekmediğimiz eziyet kalmadı. Yaşamak bize zehir oldu. Allaha şükür şimdi buralar temizlendi. İnsanlar sokaklara çıkmaya başladı. Hayat normale dönmeye başladı bunun için herkese teşekkür ederiz" dedi.



"YÜZDE 90'I TEMİZLENDİ"

Sultan Murad Tümeni komutanlarından Muhammet İsmail, "Halk 2 yıldır korku içinde yaşıyordu. Bizi karşılarında görünce gözyaşları içinde karşıladılar. Biz bu halkın çocuklarıyız. Cerablus'un yüzde 90'ını mayınlardan temizledik. Türkiye'nin desteğiyle ilçenin güvenliğini sağladık. Ekmek, tıbbı malzeme sıkıntısı var. Onları da Türkiye'nin yardımıyla karşılamaya başlıyoruz" diye konuştu.