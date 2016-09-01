TSK: 15 hedef 99 obüs atışı ile vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında Cerablus'ta düzenlenen hava harekatında 4 hedefin vurulduğunu duyurdu. Açıklamada, Kulliyah ve Zavgar bölgelerinde teröristlere ait olduğu belirlenen ve yerleri tespit edilen 15 hedefin ise Fırtına obüsleriyle 99 atım yapılarak tam isabetle vurulduğunu bildirdi.

TSK, 24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı Harekatı'nın başladığı günden bugüne kadar toplam 38 hedefe 47 yakın hava desteği sağlandığını, ?ayrıca bugün koalisyon güçleri desteğindeki Özgür Suriye Ordusu tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda Zavgar, Tell El Agbar ve Kulliyah köylerinin terörist unsurlardan temizlendiğini bildirdi.



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