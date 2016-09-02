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1 milyon dolarlık banknotu satmak isterken yakalandı

  • AA
  • Giriş Tarihi: 2.9.2016 07:07
1 milyon dolarlık banknotu satmak isterken yakalandı
1 milyon dolarlık banknotu satmak isterken yakalandı

Merkez Bankası tarafından koleksiyon amacıyla 1988 yılında sınırlı sayıda bastırıldığı belirtilen 1 milyon dolarlık banknotu satmak isteyen 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da, Merkez Bankası tarafından koleksiyon amacıyla 1988 yılında sınırlı sayıda bastırılan lardan olduğu belirtilen 1 milyon dolarlık banknotu satmak isteyen 2 kişi yakalandı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 milyon dolarlık banknotu satmak isteyen K.K. (27) ile alıcı gibi davranarak temasa geçti. Buluşma noktasına gelen K.K. yakalanırken, üzerinde 1 milyon dolarlık banknot ve bu için hazırlanmış özel sertifika ele geçirildi.

K.K. ifadesinde, paranın babası A.K'ya ait olduğunu bildirdi. Polis tarafından gözaltına alınarak sorgulanan A.K. (57), 1 milyon dolarlık banknotu ve özel sertifikasını, yaklaşık 15 yıl önce bir denizciden alıp evinde sakladığını, oğlunun satmak istediğinden haberi olmadığını iddia etti.

Polisin araştırmasında, 1 milyon dolarlık banknot ve bu paraya ait hazırlanmış özel sertifikanın 1988 yılında ABD Merkez Bankası tarafından bastırılarak bazı ABD'li iş adamlarına koleksiyon amacıyla verildiğini belirledi.

Gözaltındaki şüphelilerden A.K. savcının talimatıyla emniyetten, adliyeye sevk edilen oğlu K.K. da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.