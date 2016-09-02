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8 gazeteciye FETÖ'den tutuklama istemi

  • NAZİF KARAMAN
  • Giriş Tarihi: 2.9.2016 18:29 Güncelleme Tarihi: 2.9.2016 19:08
8 gazeteciye FETÖ'den tutuklama istemi
8 gazeteciye FETÖ'den tutuklama istemi

Fetullahçı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin soruşturmada 8 gazeteci tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Fetullahçı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin soruşturmada adliyeye sevk edilen 12 gazeteciden 8'i tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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Soruşturma savcısı Çağlak tarafından sorguları tamamlanan gazeteciler Murat Aksoy, Dinçer , İskender Yunus Tiryaki, Levent Arap, Ayhan Şimşek, Atilla Taş, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Mutlu Çölgeçen tutuklamaya sevk edildi.

Diğer şüpheliler Nurullah , Ömer Şahin, Alparslan Akkuş, Rasih Yılmaz ise serbest bırakıldı.

Şüphelilerin sorgusu nöbetçi hakimliğinde devam edecek.

Soruşturma kapsamında 18 kişinin yurtdışında olduğu öğrenildi.