8 gazeteciye FETÖ'den tutuklama istemi

Fetullahçı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin soruşturmada 8 gazeteci tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Fetullahçı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin soruşturmada adliyeye sevk edilen 12 gazeteciden 8'i tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.FETÖ VE TETİKÇİLERİNİN MAL VARLIĞINA EL KOYULDU!
Soruşturma savcısı Murat Çağlak tarafından sorguları tamamlanan gazeteciler Murat Aksoy, Dinçer Gökçe, İskender Yunus Tiryaki, Levent Arap, Ayhan Şimşek, Atilla Taş, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Mutlu Çölgeçen tutuklamaya sevk edildi.
Diğer şüpheliler Nurullah Öztürk, Ömer Şahin, Alparslan Akkuş, Rasih Yılmaz ise serbest bırakıldı.
Şüphelilerin sorgusu nöbetçi hakimliğinde devam edecek.
Soruşturma kapsamında 18 kişinin yurtdışında olduğu öğrenildi.