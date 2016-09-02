Adil Öksüz’ü karşılayan kişi Rusya imamı çıktı

Ffirari Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz’ü İstanbul’a döndüğünde havalimanında karşılayan kişinin, FETÖ’nün Rusya imamı Ali Sami Yıldırım olduğu belirlendi. Yıldırım’ın tutuklandığı bildirildi.

FETÖ/PDY üyesi askerlerin 15 Temmuz'daki darbe girişiminin hazırlayıcılarından olduğu ve kalkışmayı Ankara'daki Akıncı Üssü'nden yönettiği öne sürülen Hava Kuvvetleri imamı Yrd. Doç. Adil Öksüz, gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede sabah saatlerinde serbest bırakıldı. Ankara'dan bindiği uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidip otomobilini alan Adil Öksüz'ü karşılayan ve cep telefonuyla konuşmasını sağlayan bir kişi, güvenlik kameralarına yansıdı.

Yapılan araştırmada, Adil Öksüz'ü karşıladığı belirlenen kişinin önce Ali Kaya adlı bir gurbetçi olduğu ifade edildi. Ancak soruşturmayı derinleştiren İstanbul Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adil Öksüz'ü karşılayan kişinin Ali Sami Yıldırım olduğunu tespit etti.

MAHKEMECE TUTUKLANDI

FETÖ'nün Rusya imamı olduğu belirtilen Ali Sami Yıldırım'ın, Adil Öksüz'ü havaalanında karşıladıktan sonra saklanmasına yardımcı olduğu anlaşıldı. Geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonla, Ali Sami Yıldırım'ın, kapatılan Meydan Gazetesi'nin yazı işleri müdürü Erdal Şen ve FETÖ'nün Kanada imamı olduğu ileri sürülen İlhan Yıldırım ile birlikte gözaltına alındığı ve çıkarıldığı mahkemede tutuklandığı öğrenildi.

FETÖ'NÜN RUSYA'DAKİ BİR NUMARALI İMAMI

Aynı zamanda FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün kayınbiraderi olduğu da kaydedilen Ali Sami Yıldırım'ın, FETÖ'nün Rusya'daki bir numarası olduğu öğrenildi. Ali Sami Yıldırım'ın, Rusya'daki Diyalog Avrasya Vakfı'nın başında bulunduğu da bildirildi.

'AZERİ FETÖ'CÜLERİ KULLANIYORLAR'

FETÖ'nün Ali Sami Yıldırım'ın yönettiği Rusya'daki yapılanmasını daha çok ticari şirketler ve vakıflar üzerinden yürüttüğünü söyleyen gazeteci Agil Alesger, Gülen ve yapılanması için 2007'de "Ajan örgütlenmesi" tanımını kullandığı için FETÖ'nün hedefi oldu. Alesger, "Rusya FETÖ yapılanmasına karşı tedbirler aldı ancak Gülen ve adamları Rusya'da ticari şirketler kurarak ve Türk-Rus Forumu gibi yapılanmalar kurarak örgütlendi" dedi.

'UÇAK KRİZİNDEN FETÖ ETKİLENMEDİ'

FETÖ'nün Azerbaycan'daki yapılanmasını 'Sessiz İşgal/ Azerbaycan'da FETÖ Örgütlenmesi' adlı kitabında anlatan Alesger, FETÖ'nün Rusya ve çevresindeki örgütlenmesini şöyle ifade etti: "Azerbaycan'da Kafkas Üniversitesi'nde yüzlerce öğrenci yetiştirdiler. Rusya FETÖ'ye karşı tedbir aldığı için Rusya Federasyonu içindeki Müslüman çoğunluğun yaşadığı ülkelere Kafkas Üniversitesi'nden yetiştirdikleri adamları gönderdiler. Moskova, St. Petersburg gibi şehirlerde ışık evlerini bu öğrenciler üzerinden kurdular. Faaliyetleri deşifre olanlar Amerika'ya kaçtı ama Rusya'da özellikle ticari faaliyet gösteren şirketler kurarak Rus vakıflarıyla ortaklık kurdular. Bu şirketler uçak düşmesi krizinde hiç zarar görmedi. Kendilerini çok iyi gizlediler. Çoğu zaman 'Putinci' göründüler. O krizden sadece FETÖ'cü, PKK'lı ve Ermeni yapılanmalar etkilenmedi. Halen Sibirya'da, Tataristan'da, Moskova ve diğer şehirlerde FETÖ bağlantılı yüzlerce şirket faaliyetlerine devam ediyor."



Habertürk