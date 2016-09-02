Adil Öksüz'ün Kayınvalidesi tutuklandı

FETÖ/PDY'nin 'Hava Kuvvetleri imamı' Yrd. Doç. Dr. Adil Öksüz'ün kayınvalidesi 64 yaşındaki Hatice Yıldırım, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklandı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Akıncı Hava Üssü'nde yakalanan Adil Öksüz serbest bırakılmasının ardından Sakarya'nın Akyazı İlçesi'nde bulunan kayınpederi Cevat Yıldırım'ın yanına geldikten sonra ortadan kayboldu. Adil Öksüz'ü arama çalışmaları devam ederken, soruşturma kapsamında 11 Ağustos tarihinde Cevat Yıldırım ile eşi Hatice Yıldırım gözaltına alındı. Cevat Yıldırım adli kontrol şartı ile serbest kalırken, eşi ise serbest bırakıldı. Cevat Yıldırım savcılığın itirazı üzerine 13 Ağustos tarihinde tutuklandı.



Devam eden soruşturma kapsamında Hatice Yıldırım önceki gün gözaltına alındı. Hatice Yıldırım, Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Hatice Yıldırım savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilirken tutuklandı. Hatice Yıldırım, Adil Öksüz ile evli olan kızının nerede olduğunun sorulması üzerine, "Kızım Aynur ve 3 çocuğu Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan oğlum Abdülbaki'nin yanında. Gerçekler ortaya çıkınca damadıma olan sempatim ortadan kalktı" dedi.

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ADİL ÖKSÜZ'ÜN KAYINVALİDESİ YENİDEN GÖZALTINA ALINDI