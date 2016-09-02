Askeri aracın geçişi sırasında patlama!

Diyarbakır'ın Silvan İlçesi yakınlarında PKK'lı teröristler yola önceden döşedikleri patlayıcıyı, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirdi. Patlamada yaralılar olduğu belirtilirken bölgeye ambulanslar sevk edildi.
Olay saat 14.00 sıralarında Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'ne 25 kilometre uzaklıktaki Bağdere Mevkii'nde meydana geldi. PKK'lı teröristler bomba saldırıda bulunduğu bölgeye hemen takviye birlikler sevk edildi. Patlamada yaralılar olduğu bilgisi üzerine Diyarbakır'dan ambulanslarla sağlık ekipleri gönderildi.
1 ASKER HAFİF YARALI
Silvan İlçesi yakınlarında PKK'lıların askeri aracın geçişi sırasında karayoluna tuzakladıkları patlayıcı, askeri aracın geçişinden hemen sonra infilak etti. Araçta hasar meydana gelirken 1 asker hafif yaralandı.
Diyarbakır-Silvan karayolu ulaşıma kapatılırken, güvenlik güçleri saldırıyı yapan PKK'lıları etkisiz hale getirmek için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.