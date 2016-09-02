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Askeri aracın geçişi sırasında !

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 2.9.2016 14:46 Güncelleme Tarihi: 2.9.2016 15:02
Askeri aracın geçişi sırasında patlama!
Askeri aracın geçişi sırasında patlama!

'ın Silvan İlçesi yakınlarında PKK'lı teröristler yola önceden döşedikleri patlayıcıyı, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirdi. da yaralılar olduğu belirtilirken bölgeye ambulanslar sevk edildi.

Olay saat 14.00 sıralarında 'ın Silvan İlçesi'ne 25 kilometre uzaklıktaki Bağdere Mevkii'nde meydana geldi. PKK'lı teröristler saldırıda bulunduğu bölgeye hemen takviye birlikler sevk edildi. da yaralılar olduğu bilgisi üzerine Diyarbakır'dan ambulanslarla sağlık ekipleri gönderildi.

1 ASKER HAFİF YARALI

Silvan İlçesi yakınlarında PKK'lıların askeri aracın geçişi sırasında karayoluna tuzakladıkları patlayıcı, askeri aracın geçişinden hemen sonra infilak etti. Araçta hasar meydana gelirken 1 asker hafif yaralandı.

Diyarbakır-Silvan karayolu ulaşıma kapatılırken, güvenlik güçleri saldırıyı yapan PKK'lıları etkisiz hale getirmek için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.