Atilla Taş adliyeye sevk edildi

FETÖ-PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Atilla Taş ve gazetecilerin de bulunduğu 12 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili İsmail Uçar ile Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Murat Çağlak tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yeni deliller doğrultusunda 35 gazeteci ve akademisyen hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Nurullah Öztürk, Rasih Yılmaz, Murat Aksoy, Abdullah Alparslan Akkuş, Dinçer Gökçe, İskender Yunus Tiryaki, Levent Arap, Ömer Şahin, Ayhan Şimşek, Atilla Taş, Gökçe Fırat Çulhaoğlu ve Mutlu Çölgeçen'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER

Savcılığın talimatıyla çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de düzenledikleri operasyonlarda, Nurullah Öztürk, Rasih Yılmaz, Murat Aksoy, Abdullah Alparslan Akkuş, Dinçer Gökçe, İskender Yunus Tiryaki, Levent Arap, Ömer Şahin ve Ayhan Şimşek'i gözaltına almıştı.

Hakkında gözaltı kararı verilen ancak adreslerinde bulunamayan ve bir kısmının yurt dışına çıktığı tespit edilen, aralarında gazeteci ve akademisyenlerin olduğu 23 şüphelinin isimleri şöyle:

"Ergun Babahan, Eyüp Can Sağlık, Mehmet Yavuz Baydar, Erhan Başyurt, Abdülkerim Balcı, Asım Yıldırım, Önder Deligöz, Ali Selçuk Gültaşlı, Şemseddin Efe, Turhan Bozkurt, Yonca Kaya Şahin, Ali Yurttagül, Ayşe Özkalay, Can Bahadır Yüce, Celil Sağır, Faruk Arslan, Hasan Cücük, İbrahim Öztürk, Kemal Gülen, Mahmut Akpınar, Osman Özsoy, İhsan Yılmaz ve Savaş Genç."

Şüphelilerin, FETÖ ile bağlantılı oldukları ve çalıştıkları basın yayın organları ile sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ lehine propaganda yaptıkları öne sürülüyor.