Avusturya’da PKK'ya tepki gösteren taksiciye ceza

Avusturya’nın başkenti Viyana’da polis, Türkiye aleyhinde propaganda yapan terör örgütü PKK yandaşlarına tepki gösteren taksici Bilal Adalı'ya 710 avro ceza yazdı.

Terör örgütü PKK yandaşlarına gösterdiği tepkinin görüntülerini ve polisin kendisine kestiği ceza makbuzlarını sosyal medya hesabında paylaşan Adalı, 28 Temmuz 2016'da yaşadığı olayı AA muhabirine anlattı.

Avusturya'da doğup büyüdüğünü belirten Adalı, 1988 yılından beri Viyana'da taksicilik yaptığını belirtti.

Olay günü bir aileyi şehir merkezine götürdüğünü ve yolda gördüğü terör örgütü PKK taraftarlarına tepki gösterdiğini aktaran Adalı, aklına Hakkari'de şehit düşen arkadaşının geldiğini ifade ederek, "Terörist pislikler. Sizler teröristsiniz." diye bağırdığını anlattı.

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TERÖR ZANLISI GİBİ SORGULADILAR

Hemen ardından 20'ye yakın polisin aracını durdurarak kendisini araçtan zorla indirdiklerini ve terör zanlısı gibi sorguladıklarını vurgulayan Adalı, "Birisi sağdan açtı kapıyı, birisi soldan açtı. Kolumdan çektiler. O şekilde apar topar beni indirdiler." dedi.

Adalı, polislere bütün belgeleri gösterdikten sonra yaşlı bir polisin "Bundan sonra sen Avusturya'daki hayatını unutabilirsin." diyerek tehdit ettiğini ve bir başka polisin de "Siz Erdoğancılar hep aynısınız." şeklinde ifadeler kullandığını aktardı.

Polislerin belgelerini verdikten sonra "Bizden iyi bir mektup alacaksınız" dediklerini kaydeden Adalı, bir hafta önce eve gelen mektupta 710 avro ceza yazıldığını öğrendiğini dile getirdi. Adalı, "Sonuçta 710 avro, sanki sokaktan topluyoruz bu parayı." dedi.

BU MANTIK DIŞI

Cezanın 7-8 maddeye dayandırıldığını ifade eden Adalı, "Ben ordan yavaş gitmişim, 30'dan hızlı gidersen zaten ceza yiyorsun. 'Kürt pislikler' demişim böyle bir sözüm yok. Ben 'terörist pislikler' dedim. 'Trafiği tıkadın' demişler. Bu mantık dışı, 20 polis trafiği kapattı. 'Sol şerit kullanıldı' deniyor, sol şerit yok orda." diye konuştu.

Yazılan cezanın haksız olduğunu öne süren Adalı, cezaya avukatı aracılığıyla itiraz edeceğini vurguladı.

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