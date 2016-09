Başbakan Yıldırım: Çözüm artık millette

Başbakan Binali Yıldırım "65. Hükümetin İlk Yüz Günü" değerlendirme toplantısında konuştu. Çözüm süreciyle ilgili de konuşan Yıldırım," Hükümetimiz iç güvenliğin sağlanması konusunda kararlı. Çözüm mözüm yok. O fırsatı kaçırdılar. Çözüm artık milletle" dedi.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

YARGI ALANI: Kamuda tasarruf diye yola çıktık, hem işlerin hızlanması, hem bu alanda daha hızlı sonuç alınması için düzenlemeler yaptık. Bir diğer önemli düzenlememiz, 15 Temmuz'da yaşadığımız terör girişiminden sonra, çok sayıda bu darbe girişimine iştirak edilenler gözaltına alındı, tutuklama kararları verildi, yargılamaları devam edecek. 1 Temmuz'dan daha önce hüküm giymiş, cezalarını çekmiş, tahliyelerine 1 yıl kalanlar şartlı olarak çıkarılıyordu. Burada iyi halleri devam edenler 1 yıl yerine, 2 yıl kala tahliyesine karar veren bir düzenleme yürürlüğe girdi. Dün akşam itibariyle 33 bin 838 hükümlü tahliye edildi.

Başbakan Yıldırım "Dün akşam itibariyle 33 bin 838 hükümlü tahliye edildi"

ÇALIŞMA, SOSYAL GÜVENLİK ALANI: Özellikle bu alanda 100 gün içerisinde ciddi reformlar yaptık. 50 işçi ve altında çalıştıran işyerleri ve az riskli işyerlerine yönelik uyarıları dikkate alarak yeniledik. Turkuaz kart, beyin göçünü geri getirmeye yönelik uygulamadır. Ülkemize katmadeğer sağlayacak bilim insanlarının ülkemize gelmesi için teşvik oluşturacak. Amaç burada Türkiye'de yatırımı, üretimi, istihdamı teşvik etmek. Bir önemli uygulama istihdam alanında oldu. Fabrikalar işçi alırken, onların yetişmesi için bir mesai harcıyorlar, bunun yüküne de katlanmak istemiyorlar. Bunun önüne geçmek için program başlattık. Al çalıştır, hem iş öğrensin, bunun yükünü de devlet olarak parasını biz vereceğiz. Bu şekilde ilave 100 gün içerisinde 205 bin vatandaşımıza iş sağlamış olduk. 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan, şehitlerimizin yakınlarına, yaralılarımıza kanunen bu unvanın verilmesi ve bölücü terörde mücadelede bütün şehitlerimize aynı hakların sağlanması imkanını getirdik.

Başbakan Yıldırım "100 gün içerisinde 205 bin vatandaşımıza iş sağlamış olduk"

TARIM VE HAYVANCILIK ALANI: Geçmiş yıllarla mukayase ettiğimiz zaman bu yıl 3 milyon 700 bin küçük baş hayvanımız, 1 milyon 200 bin küçük baş mevcut. Hayvan varlığımız ihtiyacın üzerindedir. Kooparatiflerin, 640 milyon lira borç vardı, bunu 5 yıla yaymış olduk. Çiftçilerimizin, bankalara kooparatiflere olan borçlarını 1 yıl erteliyoruz. Gübre ve mazotta KDV kalkmıştı, buna ilave olarak gübrede yüzde 17 indirim sağlandı. Tarımla ilgili asıl düzenlemeleri önümüzdeki 3 ayda, 6 ayda daha iyi sonuçlarını göreceğiz. Tarımda havza bazlı desteklemeye geçiyoruz. Herkes her yerde her şeyi ekip biçmeyecek. Mevsin, coğrafi şartlar, bölgelere göre hangi ürünlerin, hangi havzalarda yetişeceğine bakanlık karar verecek.

Türkiye kalkınmayı tarımla sağlayacak. Tarım hükümetimiz için stratejik bir alan olarak ele alınacak. Genç tarım işçisi projesini başlattık. Damızlıklık ağırlıklı destekleme projesine geçiş yapıyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren çalışmalar bitecek, desteklemeleri de yılda 2 sefer vereceğiz.

Başbakan Yıldırım "Yılda 2 sefer destekleme vereceğiz"

İÇİŞLERİ ALANI: Terörle mücadele özellikle geçtiğimiz 24 Temmuz'dan itibaren yeni bir anlayışla devam ediyor. Ülkenin her köşesinde vatandaşımızın can, mal güvenliği sağlanıncaya kadar, vatandaşlarımızın yurdun her köşesine rahatça seyahat edinceye kadar, saldırıların tamamen bitinceye kadar operasyonlara ara vermeden devam edeceğiz. Vatandaşımızın çok zor şartlar altında bölgeden ayrılmak zorunda kaldı. Bu iller ve ilçelerde terör unsurları temizlendi. Bu hafta sonu pazar günü doğu ve güneydoğu illerimiz 22 ili kapsayan yeniden kalkınma projesi ve ekonomik gelişme programını devreye alacağız. Bunun detaylarını Diyarbakır'da paylaşacağız. Cazibe merkezleri oluşturulacak ve ciddi yatırımları başlatıyoruz. Vatandaşlarımızın konutları, binaları kısa sürede yapılacak ve 1 yılda tamamlanacak. Ancak bu terör örgütü 10 milyar dolar civarında zarar verdiler çukurları, hendekleri kazmak suretiyle. Onu da 3 yıl içerisinde o zararları ortadan kaldıracağız.

Hükümetimiz iç güvenliğin sağlanması konusunda hiçbir taviz vermeyecek. Çözüm falan yok kardeşim. O fırsatı kaçırdılar. Vatandaşla aramızdaki o hainleri çıkaracağız, terör örgütünü Kürt vatandaşlarımızın başına bela olmaktan kurtaracağız. Kürt vatandaşlarımızın PKK sorunu var. Şehirlerde kontrol altına aldık, kırsalda bütün gücüyle üzerine gidiyor, gitmeye de devam edecek. Zaafiyeti asla kabul etmiyoruz.

Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlığı İçişleri'ne bağlandı. Önceden jandarma hem silahlı kuvvetlerine hem İçişleri'ne bağlıydı, bu sıkıntı oluşturuyordu. Artık herkes patronunu, işini nasıl yapacağını biliyor.

Operasyonlar sırasında 40 ton uyuşturucu ele geçirildi. Bunu içecek hali yok, milleti zehirliyorlar, hatta Avrupa'dakileri zehirliyorlar. Avrupalılar ne zaman akıllanacak merak ediyorum, onlar onları zehirlemeye devam etsin. 77 milyon kök kenevir imha edildi. Bu uyuşturucu işine bulaşan 8 bini aşkın kişi gözaltına alındı. Bu uyuşturucunun değeri 4 milyar lira. Bu bir ayda yapılan operasyonların sonucu. 25 tane de çalınmış araç bulduk.

Mahallelerde bekçi sistemine geçiyoruz. Kalıcı korucu sistemini yaygınlaştırıyoruz. Terörden zarar gören vatandaşlarımıza da destek oluyoruz. Bunun yanında yasadışı göçe de izin vermedik. Biz sözlerimizin arkasındayız, AB'nin de sözlerinin arkasında olmasını bekliyoruz. Darbe gecesi bile Sahil Güvenlik 2 bin kişinin hayatını kurtardı.

DAEŞ denen bela, dünyanın başına büyük bir bela oldu. DAEŞ'le mücadelede Türkiye zayıf kalıyor diyenlere cevabım var. 145 ülke vatandaşı 52 bin DAEŞ'li şüphelisine giriş yasağı koyduk. 3 bin 800 kişiyi sınırdışı ettik. Göçmenlerin yakalanma işi ve bunların barınma işleri devam ediyor.

Sadece FETÖ'nün verdiği zararlar değil, bölücü terör örgütünün zararlarıyla mücadele ediyoruz. Yerel yönetimlerinin verdiği destek karşısında önlemlerimizi alıyoruz. Kayyum atanabilecek, yönetimleri kayyum marifetiyle sürdürülebilecek. Valilikler, İl Özel İdareleri belediyelerin erişemediği yerlere erişecek.

2017'den itibaren elektronik kimlik vereceğiz. Bütün vatandaşlarımıza verilecek.

KÜLTÜR VE TURİZM ALANI: Turizme kötü başladık, Rusya ile ilişkilerimiz iyi değildi. Rusya ile İsrail ile ilişkileri normalleştirdik. Mısır'la, Suriye'yle ilişkileri normalleştirmek için Türkiye atağa geçti. Türkiye bölgede herkesin umut bağladığı bir ülkedir. Türkiye'deki güven ve istikrar bozulursa dünyanın dengesi değişir. Bunun neye mal olacağını 15 Temmuz gecesi milletimiz yaşadı. Turizmde işler toparlanıyor. Sezonun en yüksek dönemindeyiz ve artış başladı. Hem dışarıdan gelişler, hem Ramazan ve Kurban Bayramları uzun olduğu için ciddi canlanma oldu. UNESCO'nun önemli bir toplantısı da İstanbul'da gerçekleşti. Tarihi ve kültürel miraslar anlamında Türkiye'nin listeye alınan eserleri 16'ya çıktı. Devlet tiyatroları önümüzdeki sezon tamaman Türk sanatçıların eserleriyle sahne açacak.

MİLLİ EĞİTİM ALANI: Bütün öğrencilerimize Allah zihin açıklığı versin. Bu sene yeni bir uygulamaya gidiyoruz. Sözleşmeli öğretmen 15 bin ilk etapta işbaşı yapacak. Baştan nereye gideceğini biliyor. Kurayla, gönülsüz gitmek yerine isteyerek, bilerek giderek heyecanla çalışmalarına başlayacaklar. Terör örgütünün baskısıyla ya da terör örgütüyle ilişkiye girmiş öğretmenleri görevden alıyoruz. Bunlar eğitim yerine terör örgütünün amaçlarına hizmet eder noktaya gelmişler. 5 tane yeni üniversite kurduk. 498 tane engelli öğretmen ataması yapıldı. Bütün müracaatlar atandı. 10 bin 291 yeni derslik hizmete giriyor. 7 bin 800 tane özel okul içinde var. Çıraklık eğitiminde yeni yönteme geçtik. Çıraklık eğtimini zorunlu eğitim kapsamına alıyoruz.

ORMAN VE SU İŞLERİ ALANI: 100 gün içerisinde 56 milyon fidanı toprakla buluşturdu Veysel Hoca. Orman varlığımız artmaya devam ediyor. Önemli tesislerin açılışını gerçekleştirdik, 163 temel attık. Kıbrıs'a su götürmüştük ancak boşa akıyordu. İzole hatlarını yapmak suretiyle belediyelere su verilmekte. Kıbrıs'la 3 yıllık yeni bir yardım programını da hükümetimiz onayladı. Kıbrıs'ta görüşmeler devam ediyor, amacımız burada barışın sağlanması. Türkiye her zaman adada barıştan yana olmuştur. Ancak burada adil bir yönetim bizim için vazgeçilmezdir. KKTC yönetimine her türlü desteği verdik, vermeye devam edeceğiz.

ULAŞTIRMA ALANI: İki tane önemli eseri kazandırdık. Biri Osman Gazi Köprüsü, adeta bir şaheser. Günde ortalama 20 bin araç geçiyor, 1 milyonu aştı. Bursa'dan İstanbul'a 45 dakika. İzmit tarafına trafik yüzde 25 rahatladı. İkinci büyük eser Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 215 kilometre bağlantı yolları. İki projesinin biten kısmı 21 milyar lira. Tamamlandığında bu rakam 50 milyar lirayı aşıyor. 3 milyarlık yeni projeye başlandı, 5 milyarlık ihale yapıldı. Çanakkale 1915 Köprüsü için süreç başladı. 18 Mart 2017'de de kazmayı vuracağız. "Çanakkale geçilmez" lafı savaşlarda geçerlidir artık. Vatandaşa her zaman geçilir hale gelecek. Bunu da kısa sürede tamamlamış olacağız.

SAĞLIK ALANI: 1900 yeni yatak hizmete aldık. 467 yoğun bakım ünitesi, 270 yeni ambulans hizmet vermeye başladı. 11 bin yeni kadro ikdası yaptık. Şehir hastanelerinin inşaatları devam ediyor, yaklaşık 20 civarında. 10 tanesinin de hazırlıkları sürüyor. 2 tanesi bitti önümüzdeki aylarda hizmete girecek Yozgat ve Mersin'de. Yavaş yavaş hastane sisteminde, şehir hastaneleri sistemine geçmiş olacağız.

MİLLİ SAVUNMA ALANI: Milli Savunma Bakanlığı yeniden doğdu. Darbe girişiminden sonra yeniden yapılanma süreci yaşadık. MSB tamamen müstakil bir bakanlık olarak yapılandı. Yani, sivil-asker birlikte çalışacağı, kapsamlı bir organizasyon kavuştu. Silahlı Kuvvetlerin yan işlerini artık MSB yapacak, asker kendi işiyle uğraşacak. Silahlı kuvvetlerimiz kendi içinde bir yenilenme hareketini de başlatmış oldu. Daha uzmanlaşmış bir silahlı kuvvetler. Çevik, profesyonllerden oluşan ve her türlü tehdide hazır bir hale geliyor. YAŞ'ın yapılanması, ilişkilerin belirlenmesi, okulların lise ve orta kısımlarının kapatılması ve bu kahpe örgütün en büyük araçlarını buradan izlerini silmek için her türlü tedbir alınmış vaziyette. Türkiye savunma sanayi alanında yerlileştirme ve millileştirme hamlesini hızlandıracak. Caydırıcılığı artıracak tedbilere devam edecek.

EKONOMİ ALANI: Diğer bakanlıkların da önemli çalışmaları var. 100 günde en fazla yaptığımız iş ekonomi üzerindedir. Vatandaş ile devleti barıştırdık. Faizleri, gecikmeleri bir kenara bırakıp barışıyoruz. Devlet vatandaşıyla kavgalı olamaz. Vergi barışı, her türlü cezalar, primler vs. yapılandırdık, faizlerini affettik. Yatırımcıya da konfeksiyon usulü teşvik yok. Ismarlama.