Binbir surat Mücteba

Solcu gibi görünen, aşk kitabı yazıp ‘romantik’ takılan avukat Mücteba Kılıç’ın ise aslında lise yıllarından beri FETÖ’ye hizmet ettiği tespit edildi. Gülen’e ağlayarak şiir okurken görüntüleri ortaya çıkan Kılıç’ın tutarsız kişiliği ‘bu kadarına da pes’ dedirtti

FETÖ operasyonunda gözaltında gözaltına alınan Devrimci Sosyalist İşçi Partisi'nin (DSİP) üyesi Mücteba Kılıç'ın üniversite yıllarında terör örgütünün elebaşısı Fetullah Gülen'in yanında ağlayarak şiir okuduğu görüntüler ortaya çıktı. Kılıç'ın gözaltına alınma nedenini de gözler önüne seren o görüntülerde, Gülen'in yaptığı bir konuşmadan sonra söz alarak ve gözyaşlarıyla şiir okuduğu görülüyor. Videonun devamında ise FETÖ lideri Gülen, Kılıç'ı alnından öperek konuşma yaptığı kürsüden ayrılıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yaptığı titiz çalışma sonucu FETÖ'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınanlardan biri olan avukat Mücteba Kılıç'la ilgili ilginç bilgiler ortaya çıktı. Kılıç'ın lise yıllarından itibaren birbirinden farklı işlerde vazifelendiği anlaşıldı. Kendini "solcu" olarak gösteren Kılıç'ın, yıllar önce FETÖ liderine ağlayarak şiir okuduğu ortaya çıktı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 43 yaşındaki Mücteba Kılıç'ın bürosunda ve evinde de arama yapıldı. Kılıç, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderildi.



'RAHATSIZ' BİR GENÇ SİVİL

İstanbul Barosu avukatlarından olan Mücteba Kılıç, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Kendini "sivil toplumcu bir aktivist, özgürlükler bağlamında ayrımcılığa karşı olan bir demokrasi savunucusu" olarak tanımlayan Mücteba Kılıç ilk olarak Genç Siviller grubu ile tanındı. Daha sonra adliyede bir kadın sanıkla yaşadığı kavga ile gündeme geldi. Daha sonra ise Reza Zarrab ile bir telefon konuşmasında kendisine küfrettiğini öne sürerek dava açması haber olmuştu. Eşi ile çıkardığı aşk kitabı ile de farklı bir kitleye sesini duyurmaya çalışan Kılıç'ın tutarsız adımları ve üniversite yıllarında ağız dolusu ağlayarak terör örgütü lideri Gülen'e yazdığı şiiri okuduğu görüntüleri tüm taşları yerine oturttu.