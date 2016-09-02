Bölücü terör örgütüne büyük darbe!

TSK, Hakkari'nin Çukurca ve Dağlıca arasında kalan bölgede yuvalanan ve yurt içindeki diğer alanlara girmek için hazırlık içerisinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütüne ağır darbe vurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Hakkari'nin Çukurca ve Dağlıca bölgelerinde yuvalanan ve yurt içindeki diğer alanlara girmek için hazırlık içerisinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik yürüttüğü başarılı operasyon, örgüte büyük darbe vurdu.

Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, bölücü terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyi ve diğer bölgelerdeki terörist kamplarıyla askeri bağlantısını sağlayan Çukurca ve Dağlıca arasında yuvalanan çok sayıda terörist, yurt içindeki diğer alanlara girmek için hazırlık içerisindeydi.

TSK'nın aldığı istihbaratlar sonucunda hudut ve komando birlikleri ile hava kuvvetleri destekli başlattığı "baskın" tarzındaki operasyonlar, örgütün en stratejik noktalarından biri olan bu bölgede hezimete uğramasını sağladı.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELERDEN RAHATSIZLIK DUYDULAR

Bölücü terör örgütü PKK'nın Çukurca ve Dağlıca bölgesi arasında kalan alana çok sayıda teröristi yayarak buradan yurt içindeki alanlara sızma amacının altında ise Suriye'de yürütülen "Fırat Kalkanı Operasyonu" ve Suriye'deki yeni gelişmelerden çok rahatsız olmasının yattığı belirtiliyor.

Teröristlerin, TSK'ya moral ve motivasyon açısından zarar vermeyi, bu yolla da Suriye sınırında yürüyen operasyonlara balta vurmayı amaçladığı da alınan bilgiler arasında.

ÇUKURCA'DA 63 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

TSK'nın bugün Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yürüttüğü operasyonda 33'ü ölü olmak üzere 63 terörist etkisiz hale getirildi.

"Şehit Sağlıkçı Astsubay Üstçavuş Mekan Şahin Operasyonu" adı verilen operasyonda 5 doçka mevzisi imha edilirken, çok sayıda mühimmat da ele geçirildi.