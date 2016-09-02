Bursa'da FETÖ şüphelisi 51 polis adliyeye sevk edildi!

BURSA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 51 polis, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta FETÖ/PDY mensuplarının, 'By Lock' adlı haberleşme programını kendi aralarında kullandığını tespit etti. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, 9 şube müdürü, 41 komiser ve komiser yardımcısı ile 1 emniyet amiri gözaltına alındı.

Şüpheli 51 polis, bir hafta süren sorgularının ardından bu sabah "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

