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'da FETÖ şüphelisi 51 adliyeye sevk edildi!

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 2.9.2016 11:01
Bursa'da FETÖ şüphelisi 51 polis adliyeye sevk edildi!
Bursa'da FETÖ şüphelisi 51 polis adliyeye sevk edildi!

'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 51 , emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta FETÖ/PDY mensuplarının, 'By Lock' adlı haberleşme programını kendi aralarında kullandığını tespit etti. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, 9 şube müdürü, 41 komiser ve komiser yardımcısı ile 1 emniyet amiri gözaltına alındı.

Şüpheli 51 , bir hafta süren sorgularının ardından bu sabah "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan adliyeye sevk edildi.