Çukurca kırsalına hava harekatı! 27 PKK'lı öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari Çukurca kırsalında icra edilmekte olan Şehit Sağ.Üçvş. Mekan Şahin operasyonunda; 27 terörist ölü, 30 terörist yaralı olmak üzere 57 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, " 02 Eylül 2016 tarihinde Hakkari Çukurca kırsalında icra edilmekte olan Şehit Sağ.Üçvş. Mekan Şahin operasyonunda teröristlerle girilen çatışmada Türk Hava Kuvvetlerince yapılan hava taarruzları ve 1'nci Komd.Tug.K.lığı birliklerince yapılan operasyonlar neticesinde şu ana kadar 27 BTÖ mensubu ölü, 30 BTÖ mensubu yaralı olmak üzere toplam 57 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Beş Doçka mevzii imha edilmiş ve silahlar da ele geçirilmiştir. Bölgedeki operasyon devam etmektedir" denildi.



Açıklamada, "Operasyonlar esnasında 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılar hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır" ifadesi kullanıldı.