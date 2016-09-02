Çukurca kırsalına hava harekatı! 33 PKK'lı öldürüldü

TSK, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yürütülen operasyonda 33'ü ölü olmak üzere 63 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Hakkari'nin Çukurca ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda, şu ana kadar 33'ü ölü, 63 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, bugün Çukurca ilçesindeki kırsal alanda 1'inci Komando Tugay Komutanlığı birliklerinin katıldığı ve hava taarruzlarıyla desteklenen, "Şehit Sağ.Üçvş. Mekan Şahin" operasyonunda şu ana kadar 33 teröristin öldüğü, 30 teröristin yaralandığı belirtildi. Böylece 63 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonda, 5 "Doçka" mevzisi imha edildi ve terör örgütünün kullandığı silahlar da ele geçirildi.

Bir askerin şehit düştüğü, 6 askerin de yaralandığı operasyonun devam ettiği bildirildi.

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