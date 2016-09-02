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Çukurca kırsalına harekatı! 33 PKK'lı öldürüldü

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 2.9.2016 16:51 Güncelleme Tarihi: 2.9.2016 18:58
Çukurca kırsalına hava harekatı! 33 PKK'lı öldürüldü
Çukurca kırsalına hava harekatı! 33 PKK'lı öldürüldü

TSK, 'nin Çukurca ilçesinde yürütülen operasyonda 33'ü ölü olmak üzere 63 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 'nin Çukurca ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda, şu ana kadar 33'ü ölü, 63 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, bugün Çukurca ilçesindeki kırsal alanda 1'inci Komando Tugay Komutanlığı birliklerinin katıldığı ve taarruzlarıyla desteklenen, "Şehit Sağ.Üçvş. Mekan Şahin" operasyonunda şu ana kadar 33 teröristin öldüğü, 30 teröristin yaralandığı belirtildi. Böylece 63 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonda, 5 "Doçka" mevzisi imha edildi ve terör örgütünün kullandığı silahlar da ele geçirildi.

Bir in şehit düştüğü, 6 askerin de yaralandığı operasyonun devam ettiği bildirildi.

Çukurca'da 27 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi