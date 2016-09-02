Çukurca'da çatışma: 1 asker şehit

Hakkari’nin Çukurca İlçesi’nde hava destekli sürdürülen operasyonda çıkan çatışmada bir asker şehit oldu, 6 asker yaralandı. Çatışmada 20 PKK'lı teröristin öldürüldüğü bildirildi.
TSK'DAN HAVA OPERASYONU
Türk Hava Kuvvetleri, Çukurca kırsalına düzenlenen hava harekatında bölgede tespit edilen 2 hedefi ateş altına alarak imha etti.
TSK'dan yapılan açıklamada, anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının dün 21.30-21.48 saatlerinde Çukurca kırsalına hava harekatı düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, tespit edilen 2 hedefin ateş altına alınarak imha edildiği, görevlerini başarıyla tamamlayan savaş uçaklarının emniyetli şekilde üslerine dönüş yaptığı kaydedildi.