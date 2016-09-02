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Çukurca'da çatışma: 1 şehit

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 2.9.2016 08:54 Güncelleme Tarihi: 2.9.2016 09:16
Çukurca'da çatışma: 1 asker şehit
Çukurca'da çatışma: 1 asker şehit

Hakkari’nin Çukurca İlçesi’nde destekli sürdürülen operasyonda çıkan çatışmada bir şehit oldu, 6 asker yaralandı. Çatışmada 20 PKK'lı teröristin öldürüldüğü bildirildi.

TSK'DAN HAVA OPERASYONU

Türk Kuvvetleri, Çukurca kırsalına düzenlenen hava harekatında bölgede tespit edilen 2 hedefi altına alarak imha etti.

TSK'dan yapılan açıklamada, anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının dün 21.30-21.48 saatlerinde Çukurca kırsalına hava harekatı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, tespit edilen 2 hedefin ateş altına alınarak imha edildiği, görevlerini başarıyla tamamlayan savaş uçaklarının emniyetli şekilde üslerine dönüş yaptığı kaydedildi.