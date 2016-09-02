Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 12.00'de Çin Halk Cumhuriyeti'nin Hangzhou kentine geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping'in davetlisi olarak geldiği bu ülkede, çeşitli temaslarda bulunacak. Erdoğan ve Şi Cinping yarın baş başa görüşmelerinin ardından, heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek. İki lider daha sonra Türkiye ve Çin arasında yapılacak anlaşma ve protokollerin imza törenine katılacak.

YARIN PUTİNE İLE BİRARAYA GELECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile de biraraya gelecek.Temaslarının ardından, Çin'deki G20 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesine katılacak olan Erdoğan, aralarında, ABD, Rusya, Almanya, AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının da bulunduğu liderlerle görüşmeler gerçekleştirecek.

ERDOĞAN BM GENEL SEKRETERİ BAN Kİ-MUN İLE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temasları kapsamında BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'u da kabul edecek. Erdoğan'ın beraberinde, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan da Çin'e geldi.

ERDOĞAN İLE OBAMA ÇİN'DE GÖRÜŞECEK!