Önceki akşam görevden ayrıldığı duyurulan Efkan Ala'yla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi.

G20 Zirvesi için Çin'e giden CumhurbaşkanıErdoğan Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında Efkan Ala'nın görevden ayrılmasıyla ilgili soruya da yanıt verdi.

ERDOĞAN: "GÜNEYİMİZDE ASLA BUNA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Efkan Ala'nın istifası ile ilgili olarak ise şöyle konuştu:

"Bir hükümette zaman zaman bu tür değişiklikler olabilir yani burada Sayın Başbakan, mesai arkadaşlarıyla veya kendi istişareyi yapmış olduğu arkadaşlarıyla nitekim sonunda benimle de istişarede bulunmuştur. Ve ortaya sürmüş olduğu tezler haklı. Bu arada İçişleri Bakanımız da Sayın Ala, bu süreç içerisinde kendileri de istifasını vermek suretiyle böyle bir değişim bu süreç içerisinde yapılmıştır. Ne Efkan Ala kardeşimizden herhangi bir sıkıntı söz konusudur ne de bu süreç içerisinde ona yönelik herhangi bir olumsuzluğu söylemeye ne Sayın Başbakanı ne benim herhangi bir haddimize değildir. O kadar da açık söylüyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Efkan Ala' açıklaması