"Darbe girişiminin talimatını veren de yöneten de bizzat Fetullah Gülen!"

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bağlı yurtdışındaki okullarda öğretmenlik yapan A.Ö. etkin pişmanlıktan yararlanmak için başvurduğu savcılıktaki ifadesinde, 15 Temmuz darbe girişiminin talimatını verenin de yönetenin de bizzat Fetullah Gülen olduğunu kaydetti.

FETÖ'ye bağlı yurt ışı okullarında uzun yıllar öğretmenlik yapan A.Ö. etkin pişmanlıktan yararlanmak için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Savcılıkta ifade veren A.Ö. lisedeyken cemaate bağlı yurtta kaldığını ayrıca cemaatin dershanesine gittiğini, üniversitede de cemaate bağlı öğrenci evlerinde kaldığını, mezun olduktan sonra cemaatin okullarında öğretmenlik yaptığını anlattı.

DARBE GİRİŞİMİNİN FATURASI 300 MİLYAR LİRA

16 Temmuz sabahı darbe olayını öğrendikten sonra cemaatin gerçek yüzünü anladığını, darbe girişiminin olduğu hafta Fildişi'nde konsolosluğa gittiğini ve durumunu izah ederek, her türlü yardıma hazır olduğunu söylediğini kaydetti.

Daha sonra ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldiğini belirten A.Ö. ifadesinde, Avrupa'daki yardımların "Time To Help" kanalıyla cemaate geldiğini aktararak, "Cemaat adına Bosphore İnternational (Boğaziçi Derneği) isimli resmi izni olan dernek dağıtımı yapıyordu. Tüm yardımlar bu dernek havuzunda toplanıp oradan dağıtım yapılıyordu. Derneğin başkanı ise Mehmet Lütfü Ayal'dır." dedi.

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'DARBE GİRİŞİMİNİN TALİMATINI VEREN BİZZAT FETULLAH GÜLEN'DİR'

İnternette ismi "Senegal imamı" olarak yayınlanan kişinin Adnan Hoşoğlu olduğunu dile getiren A.Ö, ifadesinde şunları kaydetti:

"17 Aralık'tan sonra Adnan Hoşoğlu bize ve yanımızda topluluğa daha doğrusu mesai arkadaşlarımıza 'Merak etmeyin. Herşey düzelecek' diyerek silahlı kuvvetleri kastederek, 'Yeşiller bizi kurtaracak' şeklinde beyanda bulunmuştu. Senegal imamı doğrudan Fetullah Gülen'le irtibatlıdır. Pensilvanya'ya sık sık gider ve doğrudan Fetullah Gülen'den aldıkları talimatları bizlere iletir. Fildişi imamı Mehmet Lütfü Ayal da birçok kez Pensilvanya'ya gidip Fetullah Gülen'den talimat almıştır. Özellikle 17 Aralık sonrasında sıklıkla gittiğini hatırlıyorum. Ben uzun yıllar Afrika bölgesinde çalışan ve cemaatin içerisinde bulunan biri olarak 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminin talimatını veren bizzat Fetullah Gülen'dir ve yöneten de kendisidir diyorum. Yıllardır silahlı kuvvetlerin içerisine kendine mensup öğrenciler yerleştirmiştir. 15 Temmuz 2016 tarihinde de bunları harekete geçirerek darbe girişiminde bulunmuştur. 17-25 Aralık'ta adliye ve emniyet kanadındaki FETÖ mensuplarını kullanmış ve başarılı olmayınca 'Yeşiller' diye tabir ettiği TSK içerisindeki örgüt mensuplarını harekete geçirmiştir. Duyduğum kadarıyla son konuşmalarından birinde de Fetullah Gülen, yeşil kaftan giyinerek gizemli şekilde bu talimatı örgüt mensuplarına vermiştir."

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"PENSİLVANYA'DAN DÖNDÜKTEN SONRA 17 ARALIK GERÇEKLEŞTİ"

FETÖ'nün "Fildişi imamı" Mehmet Lütfü Ayal'ın 17 Aralık'tan 1 hafta önce Pensilvanya'ya gidip geri döndüğünü, döndükten bir kaç gün sonra 17 Aralık'ın gerçekleştiğini, Ayal'ın Gülen'in moralinin çok iyi olduğunu ve dershane kapatma hususlarının düzeltileceğini söylediğini ifade etti.

"HAKAN ŞÜKÜR'İN İSTİFA DİLEKÇESİ TOPLANTIDA YAZILDI"

Ayal'ın, 17 Aralık girişimini gerçekleştiren bazı memurların kendisiyle birlikte 17 Aralık öncesi Pensilvanya'da Fetullah Gülen ile görüştüklerini söylediğini dile getiren A.Ö, "Kendisi (Ayal) bize Fetullah Gülen'in gelen memurlara 'hak, adalet, hukuk neyi gerektiriyorsa yanı elinizdeki dosyalar neyi gerektiriyorsa gereğini yapın' şeklinde talimat verdiğini aktarmıştı. Hatta aynı toplantıda o dönem milletvekili olan Hakan Şükür ve diğer birkaç milletvekiline istifa dilekçesinin bizzat bu toplantıda yazılarak istifa etmeleri için kendilerine ulaştırıldığını bize bizzat iletti." diye konuştu.

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A.Ö. şöyle devam etti:

"Fetullah Gülen'in ABD'den Güney Afrika'ya, Nijerya'ya ve Mısır'a gideceği yönünde söylentiler vardı. Cemaatin önde gelenlerinden Önder Aytaç da Nijerya'da bulunmaktadır. 15 Temmuz tarihinden 1 hafta önce Fildişi imamı Lütfü Ayal, bizleri toplayarak 'Bu hafta yoğun bir dua talebi var ve herkes cemaatin işlerinin yolunda gitmesi ve başarılı olması için dua etsin' talebinde bulundu. Bu duaların da Bylock programı üzerinden yapılması telkin edilmişti. 'Buna şahit oldum. Darbeden önceki hafta anormal bir şekilde FETÖ mensuplarının gerek WhatsApp gerekse Bylock üzerinden Fetullah Gülen cemaatinin Türkiye ve dünya genelinde başarılı olması için dua adı altında başarı istemleri sık sık tekrarlanmıştı. Daha önce de dua edilirdi ancak gece gündüz şeklinde ilk kez darbeden önceki hafta dua edilmeye başlanmıştı. Fetulah Gülen'e ait örgüt mensupları gerek adliye, gerek mülkiye, MİT, TSK ve benzeri stratejik kurumlarda yıllarca yapılanmışlardır. Devletin bu kademelerinde özellikle örgüt elemanları yerleşmiş, bizzati Fetullah Gülen'in talimatlarına göre hareket etmişlerdir. Bu bilgileri yaklaşık 15 yıllık cemaatin içerisinde olan ve Batı Afrika'da görevlerde bulunulmuş birisi olarak çok kolaylıkla söyleyebilirim."

A.Ö. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.