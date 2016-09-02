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Dargeçit’te sıcak çatışma!

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 2.9.2016 19:53 Güncelleme Tarihi: 2.9.2016 21:23

’in Dargeçit ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında yaşanan çatışmada, 1 ve 1 korucu şehit oldu, 2 asker, 2 korucu ve sivil bir kadın ise yaralandı.

Olay, Dargeçit ilçe girişinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bir grup terörist burada bulunan güvenlik noktasına roketatar ve namlulu silahlarla saldırdı.

Saldırının ardından çatışma çıktı. Çatışmada 1 ve 1 korucu şehit oldu, 2 asker, 2 korucu ve sivil bir kadın ise yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Çok sayıda asker sevkiyatının yapıldığı bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.