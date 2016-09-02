Diyarbakır'da askeri araca terör saldırısı!

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi yakınlarında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları patlayıcıyı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu 2 asker yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Silvan ilçesine 25 kilometre uzaktaki Bağdere mevkisinde teröristler, yola tuzakladıkları patlayıcıyı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirdi.
Patlamada 2 asker yaralandı.
Yaralı askerler Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.
Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.