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'da i araca terör saldırısı!

  • AA
  • Giriş Tarihi: 2.9.2016 19:00 Güncelleme Tarihi: 2.9.2016 19:05
Diyarbakır'da askeri araca terör saldırısı!
Diyarbakır'da askeri araca terör saldırısı!

'ın Silvan ilçesi yakınlarında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları patlayıcıyı i aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu 2 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Silvan ilçesine 25 kilometre uzaktaki Bağdere mevkisinde teröristler, yola tuzakladıkları patlayıcıyı i aracın geçişi sırasında infilak ettirdi.

Patlamada 2 asker yaralandı.

Yaralı askerler Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.