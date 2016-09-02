Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 zirvesi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Esenboğa Havalimanı'nda, Kılıçdaroğlu'nun adli yıl açılışı hakkında 'Tam bir yüz karası toplantı' sözlerine sert tepki gösterdi.

ERDOĞAN: "GÜNEYİMİZDE ASLA BUNA İZİN VERMEYECEĞİZ"

"ÇOK YAZIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adli yıl açılışına yönelik açıklamalarıyla ilgili olarak da "7 Ağustos'u yaşamış olan bir insanın, bir genel başkanın bu toplantıyla ilgili 'yüz karası' ifadesini yakıştırması gerçekten çok çok çirkin. Bir ana muhalefet partisinin genel başkanına ben bunu yakıştıramıyorum. Bugün adli yılın açılışını yaşayanların yaklaşımıdır benim için aslolan. Bu beyefendinin ifadeleri benim için kıymeti harbiyesi olmayan ifadelerdir. Çok yazık." dedi.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki!