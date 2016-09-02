Eski MHP'li vekil FETÖ'den tutuklandı

Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 avukattan, eski MHP Manisa Milletvekili Zeynel Balkız'ın da bulunduğu 9 kişi tutuklandı.

Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 avukattan, eski MHP Manisa Milletvekili Zeynel Balkız'ın da bulunduğu 9'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda FETÖ ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle 10 Ağustos'ta gözaltına alınan eski MHP Manisa Milletvekili ve eski Manisa Baro Başkanı Balkız ile 11 avukat, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları tamamlanan zanlılar, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

9 KİŞİ TUTUKLANDI! TUTUKLANANLAR ARASINDA BALKIZ DA VAR

Şüphelilerden Zeynel Balkız ile avukatlar Hasan Gürhan Onat, Ali Özcel, Menderes Hırçıner, Serhan Çelik, Haluk Bedel, Ertan Ergün, Sadettin Yılmaz ve Ali Bilgiç, mahkemece tutuklandı. Süleyman Esin, Mehmet Güler ve Berker Mutaf ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

MHP'den 7 Haziran 2015'te milletvekili seçilen Balkız, partisi tarafından 1 Kasım 2015'teki seçimlerde aday gösterilmemişti. Soruşturma kapsamında daha önce Balkız ve bazı avukatların mal varlıklarına tedbir konulmuştu.

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