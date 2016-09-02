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FETÖ operasyonunda 305 kişi tutuklandı

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 2.9.2016 15:26
FETÖ operasyonunda 305 kişi tutuklandı
FETÖ operasyonunda 305 kişi tutuklandı

’ta Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda bugüne kadar toplam 305 kişi tutuklanırken, bugün de Sarıkamış ve Kars’ta 28 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda; 662 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 305'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 250 kişi adli kontrol şartı ile serbest kalırken, 75 kişi serbest bırakıldı. 32 kişi ise gözaltında bulunuyor.

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