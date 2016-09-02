FETÖ operasyonunda 305 kişi tutuklandı

Kars’ta Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda bugüne kadar toplam 305 kişi tutuklanırken, bugün de Sarıkamış ve Kars’ta 28 kişi gözaltına alındı.
FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda; 662 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 305'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 250 kişi adli kontrol şartı ile serbest kalırken, 75 kişi serbest bırakıldı. 32 kişi ise gözaltında bulunuyor.FETÖ'CÜLER GİZLİ TOPLANTIYI GENERALİN ÇANTASINDAN KAYDETMİŞLER FETÖ'CÜNÜN EVİNDE DUALI GÜLEN FOTOĞRAFI BULUNDU