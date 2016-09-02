FETÖ'cünün evinde dualı Gülen fotoğrafı bulundu

Kırklareli’nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 160 polisin katıldığı şafak operasyonuyla aralarında ‘il imamı’ Şuayip Beyazıt’ın eşi Emine Mine Beyazıt ve öğretmenlerinde bulunduğu 40 şüpheli gözaltına alındı. Bazı şüphelilerin evlerinde 1 dolarlık banknot bulunurken, Babaeski’de gözaltına alınan dershane hizmetlisi Erdal B.'nin evinde FETÖ/PDY elebaşısı Fetullah Gülen’in hasta yatağında çekilmiş fotoğrafı ve altında 'şifa’ bulması için edilecek dua yazılı belge ele geçirildi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz'un koordinesinde süren FETÖ/PDY soruşturmasında polis ekipleri bu sabah şafak operasyonu düzenledi. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'nden 7 müdür yardımcısı, 2 emniyet amiri ve 161 polis memurunun katıldığı operasyonlarda 52 ayrı adrese sabah 06.00 sıralarında eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Kırklareli'nde cemaate ait dershanelerde görev yapan öğretmen, hizmetli ve güvenlik görevlilere yönelik düzenlenen operasyon aralarında 'il imamı' olmakla suçlanan Şuayip B.'nin eşi Emine Mine B.'nin de bulunduğu 25'i kadın 40 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde aramalar yapılırken, Beden Eğitimi öğretmeni Bahar S.'nin evinde 1 dolarlık banknot ele geçirildi.

GÜLEN FOTOĞRAFLI ŞİFA DUASI BULUNDU

Cemaate ait dershanede hizmetli olarak çalışan 47 yaşındaki Erdal B.'nin Babaeski İlçesi'nde evinde yapılan aramada ise Fetullah Gülen'in hasta yatağında yatarken görülen fotoğrafı ve altında 'şifa' olması için okunması gereken Arapça ve Türkçe olarak 'Allah'ım ey insanların Rabbi! Sıkıntıyı gider, şifa ver. Şifayı veren ancak Sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki hiçbir hastalık bırakmasın' yazılı belge ele geçirildi.

8 İLDE OPERASYON SÜRÜYOR

Kırklareli merkezli başlatılan soruşturma Afyonkarahisar, Edirne, Denizli, İstanbul, Bitlis, Yalova, Bursa ve Tekirdağ illerinde 34 farklı adrese düzenlenen baskınlarla sürüyor. Bu illerde gözaltına alınacak şüphelilerin soruşturma kapsamında Kırklareli'ne getirileceği belirtildi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen bir şüphelinin ise Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtığı belirlendi.