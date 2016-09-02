FETÖ'nün emniyet "imamları" gözaltına alındı

Ankara merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, aralarında eski emniyet müdürleri ile örgütün "emniyet imamlarının" da bulunduğu 46 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında 126 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 8 ilde başlatılan operasyonda aralarında eski emniyet müdürleri, polisler ve örgütün emniyet "imamlarının" bulunduğu 46 kişi gözaltına alındı.

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Diğer illerde gözaltına alınanlar ise sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi.

Gözaltına alınması talep edilenlerden 8 kişinin örgütün "emniyet imamı" olduğu kaydedildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.