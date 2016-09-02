FETÖ,Tunceli'de de yapılanmış

FETÖ'nün yapılanmadığı tek il olduğu iddia edilen Tunceli'de 45 günde 160 kişi gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek'in FETÖ'nün yapılanmadığını belirttiği Tunceli'de, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra düzenlenen operasyonlarda 160 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 140'ının ise tutuklandığı belirtildi. Tunceli Emniyet Müdürü Fahrettin Şen, "FETÖ'nün, merkez nüfusu 32 bin olan Tunceli'deki 4 okulu, 1 dershanesi ve 3 yurdunu kapattık. 160 kişiyi gözaltına aldık. FETÖ'nün Tunceli'deki idari kurumlarındaki tüm yapılanmasını çökerttik" dedi.

ÖZELLİKLE EĞİTİM ALANINDA YAPILANMIŞ

Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek'in yaptığı açıklamadan sonra FETÖ'nün yapılanmadığı tek olduğu için gündeme gelen Tunceli'de, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından özellikle eğitim alanında yapılandığı ortaya çıktı. Habertürk'e konuşan Tunceli Emniyet Müdürü Fahrettin Şen, "Merkez nüfusu 32 bin olan Tunceli'de, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yaptığımız operasyonlarla Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı olduğunu tespit ettiğimiz 4 okul, 1 dershaneyi, 3 yurdu ve 1 kreşi kapattık. Operasyonlar sonucu aralarında vali yardımcısı, kaymakam, öğretmen, asker ve emniyet görevlisi bulunan 160 kişiyi gözaltına aldık. Gözaltına alınan 160 kişiden 140'ı tutuklandı" dedi.

"FETÖ PARA OLAN YERDE DAHA ÇOK YAPILANMIŞ"

FETÖ'nün para olan yerlerde daha çok yapılandığını belirten Şen, "Tunceli, nüfusu az, sanayisi çok gelişmemiş bir il. Bu bakımdan FETÖ'nün Tunceli'de çok güçlü bir mahalli yapılanması olmayabilir. Ancak yaptığımız operasyonlarla FETÖ'nün okulları ile idari kadroları ile Tunceli'de de olduğunu görüyoruz" dedi. FETÖ ile mücadelelerinin sürdüğünü belirten Emniyet Müdürü Şen, "FETÖ ile birlikte başka bir terör örgütü olan PKK ile mücadelemiz sürüyor. PKK'ya karşı ciddi operasyonlar yapıyoruz" diye konuştu. (Haberturk)

BAŞSAVCI FETÖ'NÜN YAPILANAMADIĞI TEK İLİ AÇIKLADI!