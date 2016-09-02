Gazze'ye yardım götüren 2. gemi Mersin'den hareket etti

Kurban Bayramı öncesi Filistin halkının insani ihtiyaçlarını karşılamak için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda hazırlanan ve içinde 2 bin 500 ton insani yardım malzemesi bulunan 2. insani yardım gemisi, Mersin Limanı'ndan hareket etti.

AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden, limanda düzenlenen uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, İsrail'in uzun yıllardan beri ciddi bir ambargo uyguladığı Gazze'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın vizyonu, Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatlarıyla ilk yardım gemisini 1 Temmuz'da gönderdiklerini anımsattı.

- BİN BİSİKLETLİ GEMİ

Devlet büyüklerinin "Ayda bir, iki ayda bir mutlaka Türkiye'den Gazzeli kardeşlerimize ihtiyaçları ne varsa onların tespiti yapılarak bir geminin oraya gideceğini" söylemeleri üzerine bunu talimat olarak aldıklarını ifade eden Bilden, bugün ikinci gemiyi göndereceklerini kaydetti.

Bilden, şunları söyledi:

"Yine Aşdod Limanı'na gidecek. Bu sefer Gazze'nin içine kadar götüreceğiz. Yine Kızılay oradan alacak ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmış olacağız. Tabii geçen sefer gıda ağırlıklıydı ve ilaç da vardı. Bu sefer malumunuz okul sezonu. 100 bin çanta ve bir eğitim sezonuna yetecek kadar kırtasiye malzemesi; defter, silgi, kalem, gibi malzemeler var. Yine 350 bin civarında farklı farklı giyim var. Yine gıdamız var. Sembolik olarak bin Gazzeli çocuğa bisiklet var. Türk bayrağımızı, logomuzu yaptık. Yine bebek bezi var. Bu tür malzemelerle gemimizi doldurduk."

Bilden, insani yardım taşıyan bu geminin diğer Müslüman ülkelere örnek olmasını dileyerek, "İnşallah dünyanın farklı yerlerinde bu törenlerle Gazzeli kardeşlerimize artık hiç ambargo uygulanmadan gemilerin gideceğini ümit ediyorum." dedi.

Mersin Valisi Özdemir Çakacak da AFAD'ın koordinasyonunda hazırlanan geminin 2 ay önce olduğu gibi yine Mersin Limanı'ndan uğurlandığını söyledi.

İlk geminin Ramazan Bayramı arefesinde gönderildiğini anımsatan Çakacak, "Yine Filistinli kardeşlerimize insani yardım malzemesi göndermiştik. Kurban Bayramı arefesinde kardeşlerimize aynı şekilde gemiyle insani yardım malzemeleri, bisiklet, tekerlekli sandalye yani gıdadan, giyime bisiklete kadar her türlü ihtiyaç malzemesini gönderiyoruz. Filistinli kardeşlerimize gönderdiğimiz bu insani yardım malzemelerinin Mersin'den gönderilmesi dolayısıyla Mersin halkı olarak mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Eclips adlı gemi, Aşdod Limanı'na doğru hareket etti.