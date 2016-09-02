KHK ile o ilde 573 kamu personeli ihraç edildi!

Kütahya'da görev yapan 573 kamu personeli, 'Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararname' ile görevlerinden ihraç edildi.

Kütahya'da ihraç edilen personel sayısına göre Milli Eğitim Müdürlüğü ilk sırada yer alıyor. İlçelerdeki görevliler ile birlikte toplam 410 Milli Eğitim Müdürlüğü personeli görevlerinden ihraç edildi. Listede en dikkat çeken isimlerin başında Altıntaş Kaymakamı Mehmet Alparslan, Emet Vergi Dairesi Müdürü Mehmet Yaprak, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürü Şaban Küçükgümrah, Prof. Dr. Osman Genç, Prof. Dr. İrfan Altuntaş ve Prof. Dr. Ali Özel yer alıyor.



Kütahya'da Milli Eğitim Bakanlığı'nda 410, Türkiye Kömür İşletmesi'nde 17, Eti Maden'de 8, Elektrik İletim A.Ş.'de 8, Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde 1, İçişleri Bakanlığı'nda 6, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda 8, AFAD'da 1, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda 5, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda 2, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda 2, Tapu Kadastro'da 3, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 18, Sağlık Bakanlığı'nda 48, Dumlupınar Üniversitesi'nda 32, Devlet Demir Yolları'nda 3 ve PTT'te 1 kişi ihraç edildi.



573 kişinin görevlerine son verildiği listede, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve HSYK tarafından görevlerine son verilen personellerin bulunmadığı belirtildi.



