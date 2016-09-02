Kritik suikastta FETÖ-PKK şüphesi

Mardin’de suikasta kurban giden komutan ile MİT görevlisinin dosyasına Adil Öksüz’ü serbest bırakan hâkimin baktığı ortaya çıktı. Dosya tekrar görülecek

Nusaybin ilçesinde merkez karakol komutanı Oktay Aydoğan ile MİT Mardin Bölge Başkanlığı'nda görevli Rıfat Ün, 21 Kasım 2011'de Aydoğan'ın kullandığı araçla seyir halindeyken trafik ışıklarında durduklarında üzerlerine bir araçtan ateş açıldı. Aydoğan ve MİT personeli Rıfat Ün hayatını kaybetti. Saldırıyı PKK'nın silahlı kolu HPG üstlendi. Saldırıdan sonra olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen 4 kişi tutuklandı ve haklarında "Ülke birliğini ve bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Suikast emrini ise PKK'nın o dönem sözde Mardin eyaleti sorumlusu 'Sedat' kod adlı Abdulkadir Zenger'in verdiği belirlendi. Bu suikastla ilgili davaya, FETÖ'nün havacı imamı Adil Öksüz'ü serbest bırakan Ankara hâkimi Köksal Çelik ile meslekten ihraç edilen Alanya hâkimi Ali Girgin'in baktığı ortaya çıktı. İki hâkimin özellikle MİT'in bölgede faaliyetlerinin ifşa olması ve deşifre edilmesi için sık sık MİT Diyarbakır Bölge Başkanlığı'na yazı yazıp, "Elemanınız ne için oradaydı, hangi görev için gönderdiniz?" şeklinde sorular sorduğu öğrenildi. MİT elemanı Rıfat Ün ile ilçe jandarma komutanının öldürülmesiyle ilgili soruşturma dosyası yeniden ele alındı. Suikastla ilgili bilgileri ilçedeki FETÖ'cü asker ve polislerin, PKK'ya sızdırdığı değerlendiriliyor.