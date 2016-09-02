15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında bugün resmi gazetede yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameye göre Manisa’da bin 268 kamu personeli memuriyetten ihraç edildi.

Bugün yayımlanan KHK'ya göre Manisa'da memuriyetten ihraç edilen kamu personeli sayısı bin 268 olarak açıklandı. En büyük ihraç milli eğitimde 879 kişi ile gerçekleşirken, Celal Bayar Üniversitesinde 8'i profesör 110 akademisyen de kamudan ihraç edildi. Sağlık Müdürlüğünden 82, Müftülükten 58, Emniyetten 40, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden 21, TKİ'den 16, Gelir İdaresi Başkanlığından 14, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünden 9, Jandarmadan 6, SGK'dan 5, İçişleri Bakanlığına bağlı kuruluşlardan 2'si vali yardımcısı 2'si kaymakam ve biri de kaymakam adayı olmak üzere toplam 5, Elektrik Üretim A.Ş.'den 5, Tapu Kadastrodan 3, AFAD'tan 2, Kredi Yurtlar Kurumundan 2, TÜİK'ten 2, Garnizondan 2, İŞ-Kur, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Elektrik İletim, Gençlik Hizmetleri ve Spor İL Müdürlüğü, Gümrük Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Maliye ve PTT'den birer kişi olmak üzere toplam bin 268 kamu personeli memuriyetten ihraç edildi.



Öte yandan yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Manisa'da 250 kamu personeli tutuklanırken, 56 kamu personelinin ise gözaltındaki sorgularının devam ettiği bildirildi.