Muş'un Hasköy ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda 2 asker yaralandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince ilçeye bağlı Otaç köyü Belekçi Ömer Tepesi mevkisinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.
Çıkan çatışmada iki asker yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı askerleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret eden Muş Valisi Seddar Yavuz, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.
Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralı askerlerin durumunun iyi olduğunu, terör örgütüne yönelik operasyonların sürdüğünü söyledi.