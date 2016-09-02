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'ta terör saldırısı!

  • AA
  • Giriş Tarihi: 2.9.2016 19:50 Güncelleme Tarihi: 2.9.2016 19:55

'un Hasköy ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda 2 yaralandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince ilçeye bağlı Otaç köyü Belekçi Ömer Tepesi mevkisinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Çıkan çatışmada iki yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı askerleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret eden Muş Valisi Seddar Yavuz, durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralı askerlerin durumunun iyi olduğunu, terör örgütüne yönelik operasyonların sürdüğünü söyledi.