O ilde FETÖ’den 309 kişi tutuklandı!

Tokat'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında toplam hakkında işlem yapılan 567 kişiden 309'u tutuklandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY örgütüne yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Tokat Barosu'na kayıtlı 2 avukattan F.K çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, M.B'nin emniyetteki sorgusu devam ediyor. A.G. isimli avukat ise firari olarak aranıyor.



Tokat'ta FETÖ\PDY soruşturması kapsamında toplam hakkında işlem yapılan 567 kişiden 309'u tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan basın açıklamasında şu bilgilere yer verildi: "Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzeni ve temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik devletimize ve milletimize karşı 15 Temmuz 2016 günü başlatılan ancak aziz milletimizin şanlı direnişi ile başarısız olan menfur darbe girişimini tertip eden, destekleyen veya bu ihanet ve FETÖ/PDY terör şebekesi ile iltisaklı, irtibatlı ya da müzahir olan tüm unsurlara karşı GOP Üniversitesi'nde görevli personel, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli personel, Emniyet Müdürlüğü'nde görevli personel, Ceza İnfaz Kurumu ve adliyede görevli personel, Defterdarlık ve SGK Müdürlüğü'nde çalışan personeller ile terör örgütünün mali ayağını oluşturan sivil vatandaşlar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında toplam 567 kişi hakkında işlem yapılmış, işlem yapılan kişilerden 309 kişi tutuklanmış, 183 kişi denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanmak üzere serbest bırakılmış, 30 kişi sorgusunu müteakip serbest bırakılmış, 31 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, 5 kişi kolluktan serbest bırakılmış, 7 kişi hakkında da işlem yapılmamış, 2 kişi de gözaltında bulunmaktadır."

