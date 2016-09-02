ÖSO cephe hattına takviye yapıyor

Özgür Suriye Ordusuna bağlı askerler Halep iline bağlı Cerablus ilçesini kurtarmalarının ardından güney ve batıdaki cephe hattına doğru takviye yapmaya başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Müşterek Özel Görev Kuvveti ve koalisyon hava kuvvetlerince Suriye'nin Türkiye sınırındaki Cerablus bölgesinde terör tehditlerine karşı yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı devam ediyor.

ÖSO'ya bağlı kuvvetlerin harekatın başladığı 24 Ağustos'tan bu yana terör unsurlarından temizlediği alan 400 kilometrekareye ulaştı. ÖSO, doğuda Sacur Çayı'nın Fırat Nehri ile birleştiği yerle batıda Ez Zahiriyah-El Yakubiyah-Hasansağır meskun mahallerini içeren bölgede kontrolü sağladı. Koalisyon çerçevesinde yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında ÖSO, 30'dan fazla köy ve yerleşim yerini terör unsurlarından kurtardı.

Muhalif kuvvetlerin kurtardığı en önemli yerlerin arasında ise Cerablus yer alıyor. Cerablus'ta hayatın normale dönmesinin ardından buradaki ÖSO'ya bağlı güçler, cephe hattına takviye yapmak için ilçeden ayrılmaya başladı. Muhalif kuvvetlerin, güneye ve batıya doğru sevkiyat gerçekleştirdiği belirtildi.

"CERABLUS, DAEŞ'TEN TAMAMEN TEMİZLENDİ"

Hamza Grubu Komutanı Abdulnasır Celal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cerablus'un terör örgütü DAEŞ'ten tamamen temizlendiğini söyledi.

İlçe merkezindeki aramaları da büyük oranda tamamladıklarını belirten Celal, ilçe dışında bazı yerlerde tespiti yapılan mayınların da imha edileceğini söyledi.

Cerablus'taki ÖSO'ya bağlı kuvvetlerin başta güneydeki olmak üzere diğer birliklere takviye için ilçeden ayrılmaya başladığını dile getiren Celal, belli sayıda muhalif askerin ilçede kalacağını ve buradaki güvenliği sağlamayı sürdüreceğini anlattı. Hedeflerinin Cerablus'un güneyi ve batısındaki terör örgütleri olduğunu kaydeden Celal, belli bir harekat planı kapsamında cephe hattını takviye ettiklerini bildirdi.

Kurtardıkları Cerablus'taki insanların mutlu olduğunu dile getiren Celal, halkı terör örgütü DAEŞ'in baskılarından kurtardıklarını sözlerine ekledi.