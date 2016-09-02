Prof ve Doçente FETÖ tutuklaması

FETÖ/PDY'nin üniversite yapılanmasına ilişkin soruşturmada aralarında profesör ve doçentlerin de bulunduğu 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen "15 Temmuz darbeye teşebbüs" soruşturması kapsamında, FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki yapılanmasına ilişkin gözaltına alınan 46 öğretim üyesinden 4'ü FETÖ üyeliğinden tutuklandı. 18 şüpheli tutuklanması istemiyle sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, 26 şüpheli ise Cumhuriyet Savcılığınca ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Şenay Baygın tarafından ifadesi alındıktan sonra tutuklanması istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen, FETÖ örgütünün özel haberleşme programı By Lock isimli kullanan Halim Taşkaya ile şüpheli Prof. Dr. Lütfi İlhan Yargıç, Doç. Dr. Metin Halaç, Yrd. Doç. Dr. Savaş Açıkkaya, FETÖ üyeliğinden tutuklandı. Tutuklama kararını İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimi Durmuş Karaçalı verdi. Tutuklanan şüphelilerin FETÖ kurum kuruluşları ile çeşirli irtibatı da tespit edildi.

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Murat Günaydın, Mehmet Yılmaz, Ramazan Balcı, Enis Güney, Musa Kazım Gülçür, Mustafa Selçuk Eder, Eyüp Nurettin, Fırat Boztaş ile Mustafa Özen, haklarında yurtdışına çıkış yasağı kararı verilerek, Suat Zeyrek, Sibel Ay, Numan Konuk, Murat Hökelek, Demet Çınar, Muharrem Varol, Hüseyin Bozkurt, Uğur Özcan ve Yavuz Uyar ise adli kontrol uygulanmasına gerek görülmeyerek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

.İstanbul Üniversitesi'nde 20 Temmuz'da 95 öğretim üyesi FRTÖ irtibatları ileri sürülerek görevden uzaklaştırılmıştı.

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