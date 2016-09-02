Şenol Güneş, kızını evlendirdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kızı Günçe Güneş'i evlendirdi. Nikah törenine Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ve spor dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kızı Günçe Güneş, Giray Tiryaki ile dünya evine girdi. Vaniköy'de bulunan Adile Sultan Sarayı'nda gerçekleşen törene; Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet, futbolcular ile spor dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Günçe ve Giray Tiryaki çiftinin nikah şahitliğini ise Beşiktaş Başkan Fikret Orman, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş yaptı.

Başkan Fikret Orman, genç çifti tebrik etti ve mutluluklar diledi.