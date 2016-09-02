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Şenol Güneş, kızını evlendirdi

  • Giriş Tarihi: 2.9.2016 22:47 Güncelleme Tarihi: 2.9.2016 22:52
Şenol Güneş, kızını evlendirdi
Şenol Güneş, kızını evlendirdi

Teknik Direktörü Şenol Güneş, kızı Günçe Güneş'i evlendirdi. törenine Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ve spor dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kızı Günçe Güneş, Giray Tiryaki ile dünya evine girdi. Vaniköy'de bulunan Adile Sultan Sarayı'nda gerçekleşen törene; Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet, futbolcular ile spor dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Günçe ve Giray Tiryaki çiftinin şahitliğini ise Beşiktaş Başkan Fikret Orman, Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş yaptı.
Başkan Fikret Orman, genç çifti tebrik etti ve mutluluklar diledi.